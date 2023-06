A poco más de una semana del final de su contrato con Gimnasia de La Plata, una brisa de optimismo atraviesa las charlas por la renovación contractual del juvenil Ivo Mammini.

Tras el 0 a 0 contra Central Córdoba, al filo de la medianoche, hubo un llamado de Uriel Pérez (representante del jugador) para contestar la última propuesta que había realizado el club. Pérez habló durante 5 minutos con Mariano Cowen, quien no pudo ir al partido por presentar temperatura alta, al punto de haber sido hisopado con resultado negativo.

Básicamente, la representación baja sensiblemente la pretensión inicial, aunque la actual estaría un 30 % aproximadamente de lo que ofreció Gimnasia. Además, la idea del entorno del jugador es un vínculo más corto (de 18 meses) que el que está firmando la institución con otros juveniles, con una cláusula de salida menor a los 10 millones de dólares que tienen Ignacio Miramón o Felipe Sánchez, que no deja de ser solamente un número de referencia para que el club sea fuerte a la hora de negociar, pero que no es la cotización real de cada jugador.

A raíz de esa llamada y de la predisposición del jugador, está todo dado para que Mammini renueve con el Lobo. Por estas horas, la dirigencia albiazul se encuentra redactando una propuesta final, seguramente tratando de acercar posiciones. Lo positivo es que el diálogo continúa abierto y el jugador ha mostrado en más de una oportunidad sus ganas de seguir en Gimnasia.

OPtimismo

“Yo creo que se van a terminar arreglando las cosas. Hay que ayudarlo y decirle las cosas que uno piensa y siente, después son decisiones que toma cada uno. Ivo está bien, está tranquilo, entrenando muy bien aunque en los últimos partidos elegí a otros compañeros. Todo lo que está haciendo es aprendizaje. Creo que él y el club van a llegar a un acuerdo. Son negociaciones que siempre tardan un par de semanas o un mes, porque cada uno defiende lo suyo. Seguramente se llegará a buen puerto y se arreglará” dijo en Santiago del Estero Sebastián Romero.

En este último encuentro el entrenador optó por Rodrigo Castillo como variante ofensiva y ya son tres los encuentros en los que Mammini no ingresó (Goiás, Huracán, Central Córdoba) aunque la dirigencia sostiene que no hay ninguna orden bajada para que el futbolista no sea tenido en cuenta. Si las gestiones prosperan, todo quedará en anécdota.