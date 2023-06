La sorpresiva baja de la candidatura de Daniel Scioli sigue dando de que hablar. Luego de que Unión por la Patria oficializara anoche que Sergio Massa será el único precandidato a presidente, la tensión no aflojó. Y una muestra de ello es el sugerente mensaje que en las redes sociales escribió Lorena, la hija del ex gobernador bonaerense, y actual embajador de Brasil, en las redes sociales.

Se trata de una historia de Instagram en la que la joven muestra una foto de una claqueta cinematográfica, la cual es sostenida por una persona a quien sólo se le ven las manos. En ella lleva escrito un título muy sugerente: “La traición”.

La misma fue publica en la noche de ayer, cuando ya se sabía que su papá se había bajado de la precandidatura a presidente tras acordar con el kirchnerismo que UxP iría con lista de unidad y que el ministro de Economía, impulsado por el presidente Alberto Fernández, sería finalmente el único que pelearía en ese espacio por sentarse en el sillón de Rivadavia.

“Lo importante en política es poder mirar a los ojos de frente y no tener que agachar la cabeza”, expresaba en otra frase Lorena Scioli, sobre una bandera argentina. Claro que esos posteos no son más que un fiel reflejo del estado de ánimo que invade por estas horas a la familia y sus allegados tras semanas de peleas directas con Cristina Kirchner y el propio Massa. Scioli siempre mostró su intención de ser una alternativa y es por eso que en su entorno hablan de que “no se bajó, sino que lo bajaron”. Pero no dan más detalles que eso porque, sostienen, "la procesión va por dentro".

Está claro que el embajador no saldrá a dar declaraciones explosivas, porque ya se conoce su tono pacificador. Ahora está con su familia recluido en su casa de La Ñata y por la noche tiene previsto viajar a Brasilia para acompañar al Presidente y al canciller Santiago Cafiero en la visita de Estado presidencial que mañana está prevista por esas tierras.