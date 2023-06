"Siento que mi cuerpo es una bomba": dura confesión de Stefy Xipolitakis tras operarse con Aníbal Lotocki

Ahora, Stefy Xipolitakis se refirió al durísimo momento que vive tras las operaciones que tuvo a cargo del doctor Aníbal Lotocki.

Así, Xipolitakis se expresó respecto del doctor Lotocki “La verdad trato siempre de estar en otra, de no tener nada que ver. De no ver nada, no escuchar. Nada de nada, de nada porque me hace daño. Y necesito tener un bloqueo para poder sanar y seguir”.

Por otra parte, Stefy confesó que todo lo que vivió fue “muy fuerte” y habló sobre el diagnóstico que le hicieron en pleno juicio contra Lotocki. “Es todo horrible, porqué al extremo que llegó Silvina (Luna) es algo que no sabes si te puede pasar a vos también. Entonces es como que tenés una bomba”, confesó.

Paralelamente, la hermana de Vicky dio a conocer que tiene “tendencia a adelgazar” y que por ello se sometió a estas intervenciones. Sin embargo, descubrió que le terminaron inyectando cosas que ella no tenía conocimiento. “De repente, con estudios porqué me venía sintiendo mal, me venía doliendo un montón, me dicen que esto ‘no es plasma’ y en el juicio me enteré que no era ‘plasma’, sino ‘polímero industrial’ hecho por él”, contó.

Por último, Stefy Xipolitakis confesó que le habían inyectado plástico: “Lo que se usa en el dentista y tengo un bloqueo emocional con el tema, esto me puede estallar en cualquier momento y estoy en riesgo de no contarla’”, afirmó.