Vandalismo sin límite: causaron daños en la capilla del Hospital San Martín

Como se viene observando hace años en la Ciudad, el vandalismo que daña espacios públicos y monumentos no tiene ningún límite. Los agresores pueden atacar tanto una escuela como la vidriera de un local comercial, romper juegos de una plaza y destrozar figuras religiosas, como ocurrió este fin de semana en la capilla que se encuentra dentro del predio del Hospital San Martín.

La amarga sorpresa se la llevaron el padre Sergio Cercato, a cargo del espacio, y los fieles que concurren asiduamente a orar por los enfermos que se encuentran internados en el hospital.

Se trata de una escultura que representa a Jesús que fue tirada y quedó partida en varios fragmentos.

“Lamentablemente este hecho no me sorprende, no es la primera vez que sufrimos daños sobre nuestra capilla. Han roto vidrios a piedrazos en varias ocasiones”, explicó Cercato, quien sospecha de dos posibilidades respecto a los responsables del ataque.

“Puede llegar a tratarse de alguna persona que no tenga más nada que hacer que molestar, sobre todo en este barrio que es bastante complicado, y al ver la escultura le pareció gracioso destruirla”, analizó el padre.

“Y también es factible que, como ha ocurrido en otras oportunidades, alguien haya canalizado su bronca por la no recuperación de un paciente. Suele pasar que tras pedirle a Dios por la salud de los seres queridos y no concretarse las recuperación, la gente descarga sus frustraciones. Sea lo que haya sido, no hago más que rezar por ellos”, destacó el cura.

En ese sentido, el sacerdote también explicó que como la figura de Jesús está realizada con varillas de hierro en su interior y no fue pulverizada, podría llegar a ser reparada.

Polémica y aclaración

Además de escultura dañada, la capilla del Hospital San Martín fue noticia ayer por la mañana al circular una versión que aseguraba que desde la institución sanitaria querían transformar ese espacio en una sala de rehabilitación, por lo que se desalojaría al espacio eclesiástico de su histórico lugar.

Sin embargo, Cercato desmintió ese rumor y aclaró que se trató de un mal entendido donde se tergiversó la realidad.

“Aquí no hay ese tipo de conflictos con el personal del hospital. Lo que pasó fue que un grupo de trabajadores vino a pedirme la capilla para poder realizar rehabilitaciones de los pacientes. Y como desde el Arzobispado se nos ha encomendado orar por la paz social del país dada la crisis social y económica, les expliqué que en esta oportunidad no iba a poder ser posible eso”, comentó el cura y agregó que “hemos abierto las puertas para que funcione aquí un vacunatorio cuando el contexto sanitario lo ameritaba y había que trabajar en conjunto por la salud de toda la población. El equipo de inmunización estuvo varios meses utilizando nuestras instalaciones”.