Cuádruple homicidio: piden las penas máximas para los policías

Luego de que un jurado popular hallara culpables a los cuatro policías que llegaron a juicio por la “Masacre de Monte”, dos por el homicidio y otros dos por el intento de asesinato, los particulares damnificados y la defensa solicitaron las penas de reclusión perpetua y de 20 años de cárcel para los condenados, es decir, las penas máximas.

El pedido fue realizado en la audiencia de cesura realizada ayer ante la jueza Carolina Crispiani, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4 (TOC) de La Plata, quien pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 9 de junio al mediodía, cuando se conocerá la sentencia.

El encuentro comenzó cerca de las 10.30 de la mañana con la presencia de las partes del proceso y de los familiares de las víctimas - Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), Aníbal Suárez (22) y la única sobreviviente Rocío Quagliariello (17)- quienes escucharon la testimonios de los testigos que no habían declarado anteriormente.

La “Audiencia de Cesura” estuvo a cargo de la Dra. Crispiani del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata para determinar los atenuantes y los agravantes que permitan a la Jueza impartir la condena de la forma más justa posible conforme el veredicto del jurado popular, que el pasado 17 de mayo, encontró “culpable” a los cuatro policías imputados por el hecho, quienes son Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez.

Así lo explicó Crispiani en el inicio de la audiencia: “Pongo en conocimiento de las partes que el debate versara sobre la naturaleza y cuantía de la pena dando paso a las cuestiones relativas a los atenuantes y agravantes. La decisión del jurado declara definitivamente si la persona acusada es culpable o no culpable. Si es culpable también indica con relación a que delito. Con base a esa determinación se deberá decidir la pena aplicable”, explicó.

De acuerdo con el veredicto dictado el pasado 17 de mayo, los policías García y Ecilapé -que provocaron la colisión del auto en plena persecución- fueron considerados por unanimidad coautores del delito de “homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego”.

Cabe señalar que en tanto, por mayoría de diez votos de los miembros del jurado, los exoficiales Monreal e Ibáñez fueron declarados culpables del delito de “tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego”, al participar del operativo cerrojo que se les hiciera a las víctimas previo a la masacre.

Los pedidos

El representante del Ministerio Público Fiscal, Mariano Sibuet, pidió la pena máxima de reclusión perpetua para García y Ecilape considerando como uno de los agravantes “la nocturnidad por haberse cometido el delito por la noche, buscado por los agentes para favorecer su actividad y para encubrir su conducta, destacándose así mismo que se intenta cometer en ausencia de testigos”.

El fiscal también valoró que “el hecho fue desbastador, que produjo un daño irreparable para las víctimas y cada uno de los familiares. Esto significa un daño de por vida”, manifestó entre otras cosas. El Fiscal de juicio respecto de Ibáñez y Monreal solicitó la pena de 20 de años de reclusión.

Por su parte la defensa llevada a cabo por los Drs. Luis María Giordano y Celeste Baque solicitaron el mínimo de pena -10 años de Prisión- para Monreal e Ibáñez.

Por último, el Dr. Marcelo Di Siervi pidió que se declare la nulidad del Juicio y se realice un nuevo debate argumentando que el jurado no había comprendido acabadamente las figuras penales y que “la culpabilidad de cuatro inocentes es por demás injusta”.

La decisión del Tribunal se hará por escrito en resolución fundada y la sentencia será dictada el próximo viernes 9 de junio a las 12 horas respecto de la pena aplicable a los imputados.

IMPACTO SOCIAL

La parte acusadora presentó como testigo a la docente Silvia Ocampo, maestra de los jóvenes en la Escuela Nacional, quien manifestó: “Los comentarios a la tarde de ese día era que no había sido un accidente. Manteníamos la escuela abierta para los que tenían ganas de ir. En la semana trabajamos para que no se sintiera el espacio vació que habían dejado los chicos. Eran cuatro sillas vacías en el aula”, y agregó: “Hicimos sentar a los alumnos de manera diferente para que no se note esa ausencia. Nos llevó mucho tiempo. No solo había que contener a los alumnos sino también a los docentes. Nunca vi tanta gente llorando y tan mal”, concluyó.

Solicitaron las penas de reclusión perpetua y de 20 años de cárcel para los condenados

Asimismo se escuchó a Loana Sanguinetti y Blanca Suárez, madres de Rocío Quagliarello y de Aníbal Suárez, respectivamente, quienes no habían declarado en el juicio.

Loana dijo que “Roció era una chica totalmente diferente. Me cambiaron a mi hija. Después de lo que pasó. Era otra Rocío. Hasta la voz le cambio a mi hija. Ni siquiera tiene la misma voz. Rocío tenía cara de felicidad, le gustaba ir a la escuela y disfrutar de sus amigos. Hoy esta como la vieron acá con la mirada perdida, vacía”, explicó conmovida la mujer.

También declararon las psicólogas Macarena Sabin Paz y Cristina Bidart, quienes acompañan y asisten a familiares de las víctimas. Por el lado de la defensa se exhibieron los legajos de los cuatro policías para demostrar que ninguno registra antecedentes penales.