Pidieron chocolates a la empleada y desvalijaron un kiosco céntrico

Una joven de 22 años, a sólo tres días de empezar a trabajar en un kiosco del radio céntrico platense del cual es dueño un primo, conoció y sufrió en carne propia la inseguridad sin pausa que azota a la Ciudad.

Según lo denunciado ayer por aquella ante este diario en ese local, ubicado en 10 entre 45 y 46, el violento asalto ocurrió “entre las 13.30 y las 14” del jueves, cuando por la cuadra “había bastante movimiento de autos y de gente caminando”.

También expuso que quienes le hicieron pasar un angustiante momento “son chicos que deben tener entre 15 y 16 años”, a quienes en otros comercios ya conocen por robos también, pero aprovechando algún descuido para apoderarse de mercadería o algún objeto.

“¿NO ME REGALÁS UNO?”

Ya más tranquila, Victoria Miranda (22), empleada del kiosco, relató cómo fue la secuencia del atraco cometido por la juvenil banda.

“Primero entraron acá dos de estos pibes y me dijeron `Doña, ¿no me regalás uno de estos chocolates?´. Les dije que no podía y enseguida ingresaron otros tres chicos, todos de entre 15 y 16 años”.

La farsa entonces quedó de lado y esos menores desplegaron a pleno el verdadero motivo de su presencia en el lugar: robar todo lo que les importara llevarse.

Pero cuando se lo dieron a conocer a la vendedora, encontraron una inesperada resistencia en ella.

La propia víctima, lo explicó así: “cuatro de estos chicos pasaron del otro lado del mostrador, mientras que el restante se quedó vigilando adelante. Tenían la idea de encerrarme en el baño, me llevaban a los empujones. Pero no sé de dónde saqué fuerza y me resistí”.

“No sólo eso, -continuó- porque además terminé empujándolos hasta evitar que se salieran con la suya”.

“ME DECÍAN QUE ME IBAN A MATAR”

Superada ampliamente en cantidad, lo que de todos modos no pudo impedir la joven es que ese grupo de menores consiguiera empezar a robar.

En tal sentido, Victoria informó que “vaciaron la caja registradora, donde había 13.000 pesos”.

Lejos de conformarse con ese monto, decidieron engrosarlo con variada mercadería.

Al respecto, quien padeció a esos menores detalló que “robaron un teléfono celular del negocio, agarraron los chocolates más caros, botellas de bebidas alcohólicas, alfajores y papelillos para armar cigarrillos”, entre otros artículos.

Victoria soportó durante el asalto dos momentos difíciles de afrontar: los empujones iniciales y también, reveló, “me decían que me iban a matar”, seguramente por la tenaz resistencia que opuso ante dicho comportamiento de la banda.

Dio a conocer que “en el kiosco tenemos un gas pimienta, pero no alcancé a agarrarlo” y agregó orgullosa: “Me defendí con mis manos”.

Cuando se le preguntó si tenía pensado de antemano cómo actuar en caso de ser blanco de un hecho de inseguridad, contestó que “no, nunca pensé en lo que haría de darse un caso así. Fue una reacción espontánea, lo que me salió hacer”

“MÁS QUE MIEDO, SENTÍ BRONCA”

Durante la charla, la joven señaló además: “Fue la primera vez que sufro un robo”.

Su confesión, motivó que fuera también fue consultada acerca de si, justamente por tratarse de la única vivencia en esta clase de episodios, sintió un miedo extremo.

“Más que miedo, sentí bronca. Mucha impotencia de ver como se adueñaban de dinero y mercadería ajena”, explicó.

Paralelamente, confesó que después del violento asalto su mamá le preguntó si quería seguir trabajando. Ella respondió: “Sí, porque pienso que me tocó un robo acá como podría haberse dado también en la calle”.

Victoria, en más de una ocasión, aludió a que “para colmo, recién empecé a trabar en el kiosco el lunes y a los tres días vienen a robar cuando estaba atendiendo”.

”Me dieron la `bienvenida´ estos pibes”, comentó luego risueñamente.

Enseguida, ya más seria, reflexionó: “Dentro de todo, la saqué barata. No sé si estos chicos estaban armados o no. Por lo menos no me mostraron ni un cuchillo ni un arma de fuego”.

El azaroso momento, consignó, “duro 10 minutos”, lapso en el cual “no entró ningún cliente, pese a que afuera había movimiento de gente”.

Asimismo, citó que “la zona, por lo que nos comentaron, viene insegura. Especialmente en negocios de Diagonal 74”.