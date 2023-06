Larreta busca sumar aliados y tentó a Schiaretti con la vicepresidencia

A semanas del cierre de listas, el sector de Juntos por el Cambio que responde a Horacio Rodríguez Larreta se encuentra deliberando posibles alianzas que le permitan ampliar su base electoral con la incorporación de referentes de otros espacios. Tal es así que por el afán de generar un espacio de consenso el jefe de gobierno porteño evalúa la posibilidad de que su compañero de fórmula en las PASO sea el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Con esta iniciativa Larreta busca llegar al consenso del 70% que en el caso de ganar las elecciones le permitiría un margen de mayor gobernabilidad y para eso está dispuesto a sumar a los dirigentes del peronismo que no comulgan con el kirchnerismo.

Dentro de Juntos por el Cambio la idea recibió el apoyo del radicalismo, principalmente del presidente de la UCR Gerardo Morales y del precandidato Facundo Manes. Pero los “halcones” encabezados por Patricia Bullrich pusieron el grito en el cielo y rechazaron la incorporación de Schiaretti.

La oposición de Patricia Bullrich a sumar soldados del peronismo, especialmente al mandatario cordobés, se basa en que el 25 de junio son las elecciones de Córdoba en las que Luis Juez competirá contra Martín Llaryora, candidato oficialista respaldado por el propio Schiaretti. Pero además esta estrategia se contradice con la campaña de polarización con la que la ex ministra de Seguridad encarará la carrera presidencial.

Para el entorno de Larreta los comicios cordobeses no son un inconveniente, su proyecto está enfocado en el armado nacional y no se detiene en las elecciones provinciales. Ceder espacio en ciertas jurisdicciones no le significaría un problema mayor, sobre todo si en contraposición se encuentran los beneficios que le otorga sumar un gobernador a su lado.

Pero además en un contexto que marca un posible avance de Javier Milei, desde las filas del jefe de Gobierno buscan abandonar la polarización. Es más, se paran de la vereda de en frente de esta estrategia para así lograr atraer a otros sectores del electorado, principalmente al peronismo no kirchnerista. Es que las encuestas que maneja el larretismo hablan de que este grupo representan entre un 7% y 8% del padrón, números que podrían resultar fundamentales sobre todo si se da una elección dividida en tercios.

Por su parte, Schiaretti está a punto de culminar su segundo mandato frente a la gobernación y tal como lo estipula la constitución cordobesa tiene vedada la posibilidad de volver a intentar una reelección. Fue por eso que a principio de año coqueteó con la posibilidad de ser precandidato a presidente pero con el paso del tiempo desestimó esa posibilidad y comenzó a trabajar en un acuerdo electoral con Juntos por el Cambio.

Luego de que se conocieran las negociaciones entre los equipos de Larreta y de Schiaretti, rápidamente comenzaron a sonar otros nombres con pasado en los gobiernos peronistas como otros posibles candidatos a sumarse al espacio. Entre ellos el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo; el ex titular de ANSES Diego Bossio; la diputada Graciela Camaño; el ex ministro de Economía Roberto Lavagna; el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez; el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; y referentes del socialismo santafesino.

Todos estos movimientos y alianzas se definirían esta semana con la creación de un “Frente de Frentes”, que también contaría con los liberales de José Luis Espert, para dar la pelea nacional.