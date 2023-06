Wado de Pedro se reunió con referentes de Unidad Popular por el armado del Frente de Todos

Wado de Pedro, ministro del Interior, mantuvo una reunión con referentes de UP (Unidad Popular) de cara a definir el armado del Frente de Todos. Las PASO serán el próximo 13 de agosto y las generales el 22 de octubre.

El despacho del ministro en la Casa Rosada fue el escenario del encuentro. Lo acompañaron el precandidato presidencial de UP, Claudio Lozano; el sindicalista y concejal, Víctor de Gennaro; y el secretario general de ATE, Hugo Godoy.

Tras la reunión, Claudio Lozano comentó que se trató de “tomar contacto con todos aquellos precandidatos a presidente que tienen una mirada como la que nosotros tenemos”. “Con el primero que había que tomar contacto era con Wado”, agregó sin perder de vista que aún no se oficializó su candidatura.

“No hay una disputa de candidaturas solamente. Es una disputa de proyectos y, consecuentemente, tiene que ver con el armado político en general”, afirmó. “Vinimos a verlo a él. Estamos totalmente abiertos y a disposición. Venimos a dar el mensaje de que estamos para un armado político que sostenga un determinado proyecto”, destacó.

“El resultado de la reunión fue tener un nivel de coincidencia importante y, obviamente, la posibilidad de pensar, de acuerdo a como se dé el desarrollo, en un armado político y común”, mencionó Lozano.

En tanto, aseguró que en medio de los planteos y alianzas, y más allá de “lo que dicen las encuestas”, con los tres bloques (Frente de Todos, Juntos por el Cambio, libertarios), se desenfoca el hecho de que hay “otro bloque muy importante, casi similar a los otros tres, que tiene que ver con los que no saben, no contestan o que no tienen idea de qué hacer en este contexto”.

Ese voto que aún no definió candidato “se consigue expresando un proyecto concreto y elaborado”. “La gente no vota por un programa escrito en un papel, vota si cree aquello que le presenta”, añadió.

El concejal De Gennaro describió el encuentro como esperanzador pero aclaró que “hay que apuntar a ese proceso con participación de la gente”. Sobre el precandidato, dijo que “es hijo de una generación diezmada, un proyecto colectivo diferente y hacia eso apuntamos”.

“Hay que confiar en el pueblo y hay que ir hacia adelante. Es la única manera de derrotar a la derecha. No volver a lo que fue el macrismo o el liberalismo que se implantó durante distintas etapas”, cerró.