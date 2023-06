La reacción de Mirtha Legrand por su estatua: ¿No me....?

En principio, recordemos que, el sábado pasado, Mirtha Legrand celebró los 55 años de sus tradicionales almuerzos por televisión con sus amigos más cercanos.

Paralelamente, en su ciudad natal, Villa Cañás, la homenajearon con una escultura montada en uno de los predios principales del pueblo que dio mucho que hablar . Y es que, cuando la imagen comenzó a circular, muchos señalaron que la estatua no favorecía en nada a la diva.

Así las cosas y en la noche del lunes, la Chiqui fue consultada al respecto en Polémica en el bar, el programa de América que conduce Marcela Tinayre, y no se anduvo con rodeos. “No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije: “Muchas gracias”, se sinceró la diva.

Más tarde, Mirtha agregó: “Tengo gente amiga en Villa Cañás y le voy a preguntar quién fue el escultor o escultora y le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía”, sentenció.

Finalmente, cabe destacar que la obra fue presentada durante los festejos por los 121 años de la localidad santafesina y fue hecha en una estructura de metal por el artista Daniel Melero, quien es oriundo de la ciudad cordobesa, Laboulaye.