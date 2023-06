Karina Jelinek confesó intimidades de su relación con Flor Parise: “Me dejé llevar por un momento de molestia”

No fue una ruptura definitiva como Karina Jelinek había dado a entender a través de sus historias en las redes. La modelo, que en el mes de marzo había oficializado su noviazgo con Flor Parise al dejarse fotografiar a los besos con ella en el cumpleaños de Belén Francese, hace unos días se puso a responder algunas inquietudes: "Estoy sola y tranquila".

A partir de ese momento, comenzaron a tejerse una serie de especulaciones. Así, se habló de celos de ambas. Y también de cierta reticencia a la exposición por parte de Flor. Lo cierto es que, aunque puedan tener problemas cotidianos como tantas otras parejas, entre Karina y Parise no estaría dicha la última palabra: “Me dejé llevar por un momento de molestia personal y puse eso, pero estoy bien”, confesó Karina.

Tras varios días alejada de las redes sociales, Jelinek volvió a interactuar con sus seguidores. “¡Aparecí! Perdón, amores. Me pasaron cosas como, todo al mundo”, aseguró la modelo junto a una serie de fotos en las que posó en ropa interior. Por su parte, Parise compartió una historia con una contundente frase. “A veces tomar distancia es la opción más dolorosa y al mismo tiempo la más saludable”, escribió la mujer. Pero mantuvo en su feed todas las fotos que había publicado junto a Karina.

Finalmente, vale destacar que, hace un tiempo, Jelinek había hablado de su deseo de ser madre junto a Flor. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar. O alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso. Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, había contado visiblemente entusiasmada.