VIDEO.- Así fue la salvaje golpiza a la pediatra del Hospital de Niños de La Plata

En el Hospital de Niños de La Plata sigue la conmoción por la salvaje golpiza que recibió la jefa de guardia Mariana Cañete. Este jueves, mientras los profesionales llevaban adelante una jornada de paro a raíz del violento episodio, se conoció el video del momento en que la pediatra es atacada y golpeada.

La agresora, como sabe, es una madre de una nena con la que acudió al nosocomio para que la atendieran de forma "urgente".

El brutal ataque a la pediatra del Hospital de NIños

En las imágenes se observa el momento en que la madre de la nena arremete a golpes y empujones contra la profesional. Enseguida intervino el personal del hospital para evitar que el ataque pasara a mayores. Según se indicó desde el Ludovica, la médica recibió "empujones, una trompada y arañazos", por lo que debió recibir asistencia médica.

Cañete estaba a cargo de la guardia cuando fue abordada por la mujer que reclamaba atención urgente para su hija. En ese sentido, ayer profesionales del hospital afirmaron que "no era un caso amarillo ni rojo".

El relato de la Mariana Cañete

En diálogo con EL DIA, Cañete relató que "fue una acción de violencia bastante inesperado porque en la sala de espera no había demasiada demanda".

"La paciente y su madre ingresaron a una zona de emergencia y cuando es así nos acercamos, porque no se trataba de una emergencia. Se le pidió a la mujer que vaya a la zona del triage para que la atiendan”, recordó.

La especialista agredida destacó que “para cada padre cada hijo es una emergencia, pero hay un protocolo y estamos capacitados para decir si un paciente tiene que entrar al shockroom o no”.

En ese sentido, dijo que le aclaró a la mujer que a la hija la iban a atender en otro sector del hospital. “Pero como vi que estaba cambiando el tono me asomé a buscar seguridad y porque en ese momento no estaba la policía en la puerta como debería estar”, agregó.

Ahí fue cuando se produjo el momento de mayor violencia, según contó Cañete. “En un segundo la mujer se me lanzó encima. Me pegó en los brazos y yo no reaccioné porque nunca me había pasado. También me pegó en la cabeza. Me quedé paralizada”, concluyó en una charla con este diario.

Según se supo, la Policía logró identificar ayer a la agresora y se la imputó en una causa por el delito de “Lesiones” que tramita el fuero penal. La mujer ya fue notificada y deberá presentarse en sede judicial el próximo lunes a primera hora de la mañana.

Fernández se refirió a la situación con la seguridad en el Hospital de Niños. La profesional indicó que suele haber personal de custodia, "pero -explicó- como hay pacientes de Salud Mental, a veces provocan disturbios en la sala, como pasó con este episodio, y entonces la seguridad va para allá y deja la Guardia".

El ataque fue repudiado por el Hospital y por distintas entidades de profesionales de la salud. Asimismo, despertó reclamo de los profesionales por mayor seguridad. Esto se suma a los planteos por mejores salarios, más infraestructura edilicia y contratación de personal.