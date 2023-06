VIDEO.- Quién es la pediatra de La Plata agredida en el Hospital de Niños y el repudio de los médicos

Mariana Lucía Cañete es la médica que se desempeña en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica" y que anoche fue víctima de una brutal agresión mientras estaba al frente de la Guardia.

Platense, se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de donde egresó en el 2008. Hizo la especialización en clínica pediátrica en el Hospital de Niños, donde se desempeña desde hace diez años en el área de Emergencias.

Fue jefa de Residentes, actualmente se desempeña como jefa de Guardia los días martes y fue cumpliendo su trabajo que recibió golpes en la cabeza y los brazos de parte de una mamá que exigía que su hija fuera atendida. Según contaron testigos, el nivel de violencia de la mujer fue elevando al punto que se decidió pedir presencia policial, pero mientras los efectivos se acercaban al lugar Cañete fue violentamente agredida.

LEA TAMBIÉN Salvaje ataque en el Hospital de Niños: la mamá de una paciente golpeó a la jefa de guardia

Cañete recibió el apoyo de sus compañeros y profesionales, quienes a través de las redes sociales expresaron su enojo por las condiciones en las que deben trabajar y lo cada vez más comunes que son episodios violentos como este. "No podemos permitir la violencia.!! A todos los problemas que tiene el hospital, se agrega la violencia contra la jefa de guardia. No era una urgencia lo que tenía la niña. La madre a gritos, insultos, rasguñones y una piña en la frente agredieron a la Dra. Mariana Cañete. Nuestro repudio a estos actos y nuestra solidaridad para Mariana. Les mostramos el video. La policía no estaba en la guardia!!!", se quejó Zulma Fernández, compañera de Cañete en el hospital.

Jorge Mazzone, presidente del Colegio de Médicos de La Plata, señaló que "este hecho se da en medio de salarios miserables y sobrecarga laboral. La agresión le pone un condimento más a la situación que se está viviendo. Este tipo de hechos no es nuevo, sino que es reiterado y pasa en todos los hospitales de todos los distritos".

Por su parte, desde CICOP Hospital de Niños "repudiamos enérgicamente las agresiones sufridas por la Jefa de Guardia de los días martes Mariana Lucía Cañete. La abrazamos y brindamos todo nuestro apoyo. Pedido urgente a las autoridades por la vulnerabilidad a la que nos vemos expuestos. No queremos trabajar con miedo!".