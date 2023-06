Habló la médica atacada en el Hospital de Niños de La Plata: "Me quedé paralizada"

Aún conmocionada por la situación de violencia que experimentó anoche en la guardia del Hospital de Niños de La Plata, Mariana Cañete habló con EL DIA sobre el terrible hecho que vivió. Tal como se informó (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-6-7-7-47-0-salvaje-ataque-en-el-hospital-de-ninos-la-mama-de-una-paciente-golpeo-a-la-jefa-de-guardia-la-ciudad), la jefa de guardia de ese nosocomio fue atacada por la madre de una paciente, por lo que sufrió heridas en distintas partes de su cuerpo.

LEA TAMBIÉN VIDEO.- Quién es la pediatra de La Plata agredida en el Hospital de Niños y el repudio de los médicos

"Fue una acción de violencia con la madre de una menor bastante inesperado porque en la sala de espera no había demasiada demanda. Ingresó a una zona de emergencia y cuando es así nos acercamos, porque no era una emergencia. Se le pidió que vaya a la zona del triage para que la atiendan", comenzó explicando la pediatra, quien recibió todo el apoyo de sus colegas en el Sor María Ludovica.

Violencia en el Hospital de Niños

Luego contó que "para cada padre cada hijo es una emergencia, pero hay un protocolo y estamos capacitados para decir si un paciente tiene que entrar al shockroom o no". En ese sentido dijo que "le aclaré que a su hija la íbamos a atender en otra zona del hospital pero como vi que estaba cambiando el tono me asomé a buscar seguridad y en ese momento no estaba la policía en la puerta como debería estar".

LEA TAMBIÉN Agresión en el Hospital de Niños: el comunicado del Ludovica

"La guardia es un sitio súper explosivo -continuó Cañete con su relato- y se empiezan a escuchar gritos. Me decía malas palabras y fue un segundo en que se me lanzó encima". Sobre ese momento aseguró que "me pegó en los brazos y yo no reaccionó porque nunca me había pasado. También me pegó en la cabeza. Me quedé paralizada. Inmediatamente vino gente y la policía y todo se calmó".

Además manifestó que "fue una situación que nos paralizó a todos, pero la nena después fue atendida. No era algo tan grave al punto que se volvió a su domicilio y después nos comunicamos con la pediatra de cabecera para comunicarle lo que había pasado y cómo estaba la salud de la nena.

También contó que la denuncia la radicó ayer a la anoche y que ahora se encontraba abocada a los trámites de la ART. "Hablamos con la nueva dirección y quedamos en que tiene que cambiar esto. Somos pocos y cada vez hay menos. Por eso a los que quedamos nos tienen que proteger", dijo la pediatra platense.

La salud de Mariana Cañete

Respecto a su estado de salud indicó: "Me duele la cabeza, que es donde recibí un golpe. Tengo un chichón. Pero más que nada fue el stress que pasamos". Lo cierto es que tras el ataque sufrido, Cañete volvió a la guardia, pero sus compañeros la atendieron y finalmente se retiró del hospital.

"Es muy difícil volver a empezar cuando hay una agresión, pero en este caso se pudo. A la nena se la atendió y se volvió a su casa. Estábamos todos conmocionados. Vino gente del comando policial, le tomaron los datos a la madre y después fui yo a declarar. No hubo ningún tipo de detención", concluyó la médica agredida.