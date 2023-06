La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, no descartó la posibilidad que Sergio Massa se aleje del ministerio de Economía para de esa forma competir como candidato a presidente, al tiempo que volvió a expresarse en contra de los que en el Frente de Todos impulsan la idea de ir a las PASO.

"No lo descarto", dijo la diputada del Frente Renovador (FR) cuando le consultaron sobre si existían chances que Massa diera un paso al costado del Palacio de Hacienda.

La legisladora sostuvo hoy que el congreso del Frente Renovador que se reunirá mañana en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas no discutirá si Massa se presentará o no como precandidato presidencial por el Frente de Todos (FdT), al tiempo que afirmó que "lo primero que hay que hacer es ordenar la coalición" oficialista porque "no hay orden económico si el Gobierno no se ordena políticamente".

"Ese ordenamiento acompaña al orden económico y no hay orden económico si el gobierno no se ordena políticamente. El congreso del Frente Renovador va a tener una dinámica de debate político dónde no vamos a definir candidaturas antes que estrategia política", expresó la dirigente.

Moreau aseveró que no tendrán "una aptitud de ruptura" con el FdT, aunque remarcó que Massa "no puede ser ministro de un Gobierno que se esté tirando barbaridades en los medios por unas PASO", y dejó en claro que están en contra de ir a una interna, tal como viene señalando Massa.

Asimismo habló de la posibilidad de una "reconfiguración política del Gobierno", y ante la consulta si eso implicaba la salida de Massa del ministerio de Economía, respondió: "No lo descarto, tampoco lo quiero afirmar, pero lo veo en un nivel de hartazgo importante".

"Lo veo muy cansado de tanta presión, de tanto esfuerzo y la incomprensión que hay de parte de algunos dirigentes de nuestro espacio político de no entender que la cosa para por otro lado", agregó.