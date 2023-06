VIDEO. El mensaje de Fito Páez luego de su operación: "Gracias por preocuparse..."

Fito Páez, con un presente a puro color tras el lanzamiento de su biopic y la reedición de "El amor después del amor", se encuentra en una gira donde recorre el mundo. Sin embargo, sus seguidores se preocuparon a raíz de una operación programada en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero ante la repercusión y el hermetismo que hubo en torno a su operación, fue el propio Fito quien llevó un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores. Desde el living de su casa y con la compañía de su hija Margarita, el músico expresó: "Hola gente, estamos con Margui felices viendo películas de Clint Eastwood".

Además, siguió: "Quiero llevar tranquilidad porque ayer me operé y era menos que sacarse una muela, una cosa que estaba programada hace meses". Por último, Fito aclaró: "No se preocupen, sigue todo igual, queda España, queda un año loco todavía. Gracias por preocuparse pero no pasó nada".

Recientemente, se generó revuelo por el lanzamiento de El amor después del amor, la serie biográfica de Netflix que pone en escena una mirada acerca de los primeros 30 años de vida del artista. Más allá del éxito, hubo fuertes críticas sobre la ficción de parte de Cecilia Roth, la actriz que tuvo un vínculo amoroso con el cantante: “Es una serie como todas las series con la necesidad de enganchar al público, un capítulo tras otro. Está muy edulcorada para mí, está sin la mística, la vida tiene mística en sí misma. En una serie es muy difícil recuperar esa mística”.