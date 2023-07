Martín Fierro: el romántico discurso de Benjamín Vicuña y la reacción de Pampita que se viralizó

Benjamín Vicuña llegó a la gala de los Martín Fierro acompañado por Bautista, el mayor de los que tuvo Pampita. La modelo y el actor estaban nominados, en una noche especial para la familia.

Pampita y Bautista se reencontraron en la alfombra roja del Hotel Hilton, luego de que la famosa se fuera de vacaciones a Tailandia. El ex matrimonio bromeó sobre la presencia del joven y se saludaron cordialmente, antes de protagonizar una insólita perlita que recorrió las redes sociales.

Acompañada de Roberto García Moritán, la conductora vio de lejos la entrega de la estatuilla a Benjamín Vicuña como mejor actor protagónico de ficción. Tras abrazarse con su hijo mayor, el chileno subió a dar un romántico discurso.

En primer lugar, agradeció a Aptra a los que votaron por él y al público “que son principalmente las personas por las que trabajamos”. Luego, llegó el momento que nadie esperaba, mucho menos con García Moritán presente.

“Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos, me dio un amor…”, siguió el actor chileno quien, en cuestión de segundos, se dio cuenta de lo que había dicho y dejó escapar una sonrisa tímida.

“Me dio tantas cosas…”, cerró la idea ante un salón que lo ayudó a salir del aprieto llenando el lugar de aplausos y vitoreos. En tanto, Pampita desde su mesa y con su marido al lado, sonrió y no dejó de aplaudir, sin darle entidad a lo que había ocurrido.

En las redes sociales, los internautas no dejaron pasar este momento. Los nombres de la ex pareja, los recuerdos de la familia que iniciaron y más resurgieron manteniéndose en tendencia.

Esta tarde, Benjamín Vicuña aclaró lo sucedido y admitió que tal vez fue un error de su parte. “Quizás me equivoqué, pero justo estaba mi ex con su marido en el salón. Puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Claramente me refería al amor en todos los aspectos”, concluyó.