Los juegos instalados en espacios públicos de la Ciudad, muy caros

La Ciudad ya tomó ritmo de vacaciones de invierno con familias que por las tardes se ponen las camperas para hacerle frente al frío y salen a disfrutar de los espacios públicos que tiene La Plata.

Dos de esos puntos emblemáticos son el Paseo del Bosque y La República de los Niños, que cuentan con zonas específicas para que los más chicos puedan jugar y divertirse.

Para estas dos semanas de receso invernal, la Municipalidad tiene montados en ambos lugares una especie de “parque de diversiones” donde funcionan distintos tipos de juegos mecánicos e inflables para que los niños se entretengan.

Y aunque están en espacios públicos, dichos juegos no son gratuitos ni los administra la Comuna.

En un contexto económico donde la crisis cala hondo en los hogares, las familias buscan gastar lo menos posible y durante las vacaciones de invierno optan por los planes más accesibles, aunque los patios de juegos que dio el Municipio en concesión hacen sacar cuentas.

En una recorrida que realizó este medio, se pudo constatar que los visitantes de dichos espacios dispuestos en el Paseo del Bosque y La República de los Niños se sorprendieron al conocer cómo es el sistema con el que se puede acceder a los juegos.

Y es que para usar cada dispositivo se debe comprar una tarjeta a modo de acceso general, que se carga con dinero y luego se usa en cada entretenimiento, como en los locales de juegos electrónicos privados que hay en los centros comerciales locales y de los shoppings.

El costo de esa tarjeta, que debe adquirirse sí o sí para poder dar un paseo en autitos mecánicos o entrar al samba, es de 200 pesos en el Bosque y 300 pesos en el predio de Gonnet.

Y respecto a los juegos, sus valores rondan entre los 200 y 1.200 pesos, dependiendo de la complejidad del mismo. Por ejemplo, en el Bosque la mayoría de la entrada a los dispositivos tiene un valor de 600 pesos, salvo el Samba que cuesta 900. Y en “La Repu”, las entradas arrancan en 500 pesos y la más cara es también la del samba, que tiene un precio de 1.200 pesos.

Otro detalle: no se reintegra el dinero que no se gasta en los juegos, sino que el monto que quede cargado en el plástico, por más que no alcance para ningún juego, debe utilizarse otro día, dentro de los que quedan del receso invernal.

“Uno gasta porque son las vacaciones, pero la verdad es que no es nada barato. Yo tengo dos nenes y no se conforman con subir a un juego cada uno, mínimo tengo que pagar cuatro tickets. A eso sumarle el viaje en micro y algo para la merienda. Es todo un presupuesto”, dijo Julieta, una vecina de Tolosa que llevó a sus hijos ayer al Paseo del Bosque.

En ese sentido, Juan y Macarena, papás de tres hermanitas, no quedaron conformes con la cuestión de tener que comprar una tarjeta para poder usar los juegos. “Es un gasto extra que no lo vale. Me parece una avivada lo que hacen. A las nenas les dijimos que tienen que elegir dos juegos porque sino se nos va de presupuesto la salida”, comentaron sobre la dinámica del predio montado frente al Lago del Bosque.

En la Repu, otro de los atractivos estrella es el tren que recorre el parque. Cada boleto para poder disfrutar de la atracción cuesta 500 pesos, y son pocos los niños que hacen solos el paseo, ya que se trata de un recorrido extenso.

“Nos sorprendimos con los precios de los juegos. Por lo menos vinimos con la merienda preparada en casa para hacer un picnic. De otro modo, no llegábamos con el dinero que teníamos pensado gastar”, contó Gastón, papá de un nene y una nena, todos vecinos de City Bell.

concesiones

Tras relevar estos testimonios, se consultó en la Municipalidad sobre la concesión de los espacios de juegos en el Bosque y La Repu. La respuesta oficial fue que en ambos sitios los mismos están concesionados y que las secretarías de Espacios Públicos y de Cultura y Educación realizaron los contratos correspondientes con las firmas.

En ese sentido, desde la Comuna explicaron que a cada espacio se “les hace seguimiento periódicamente en materia de seguridad e higiene y mantenimiento de los juegos”.

Sin embargo, ante la consulta sobre quiénes eran las empresas que habían sido beneficiadas con las concesiones, no hubo ningún tipo de respuesta.