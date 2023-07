Juan Pablo Allan: "Con Patricia Bullrich vamos a volver a ser..."

El senador y candidato a intendente, Juan Pablo Allan, asegura que su lista "es la lista del orden" y apuesta por un Municipio “con un rol mucho más protagónico en la prevención del delito”. En ese marco, con su referente a nivel nacional, Patricia Bullrich, asegura recuperar "la Argentina que alguna vez fuimos".

En plena campaña, Allan, citó a Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular de España, que habló sobre la candidata Patricia Bullrich durante el Foro Atlántico de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL). "El mundo es testigo de la lucha por la libertad y el coraje que Patricia Bullrich encarna", aseguró.

El mundo es testigo de la lucha por la libertad y el coraje que @PatoBullrich encarna. Con convicción y firmeza vamos a volver a ser la Argentina que alguna vez fuimos. https://t.co/ufhBoXkvOl — Juan Pablo Allan (@jpabloallan) July 2, 2023

Además, siguió: "Con convicción y firmeza vamos a volver a ser la Argentina que alguna vez fuimos", señaló el candidato que competirá en la interna de Juntos por el Cambio. Días atrás, en exclusiva a este diario, dijo además estar convencido del proyecto de Patricia Bullrich a nivel nacional y se mostró “honrado” de ser un “embajador” de sus ideas en La Plata.

Elecciones 2023: Allan presentó sus candidatos: “Lo que ya no se hizo en 8 años...."

En ese sentido, el pasado jueves, el candidato presentó a su equipo de de senadores, concejales y consejeros escolares, mediante un acto que se desarrolló en el centro de la Ciudad. Además, resaltó: “Lo que no se hizo en 8 años, difícilmente se pueda hacer en 12. Es una regla que normalmente no falla, y lo estamos viendo. Se pierde el impulso, las ideas y también el equipo en el camino".

En tanto, manifestó que es hora de hacerse cargo de las problemáticas y no endilgar responsabilidades a la Provincia: “Yo quiero hacerme cargo. No tiene sentido para el platense quejarse de la Provincia. Yo quiero hacerme cargo de la prestación del agua y de la seguridad. No alcanza con decir la Provincia esto o lo otro".