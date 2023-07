El gaucho en La Plata: una muestra de Molina Campos

En el Teatro Argentino de La Plata ya se exhibe “Molina Campos Horizontes bonaerenses”, una muestra que contiene unos 38 cuadros recientemente recuperados y compone una crónica visual sobre la vida del gaucho en la provincia de Buenos Aires. Se puede visitar de manera gratuita, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

Florencio Molina Campos: cada uno de sus nombres remite al paisaje rural; ese que plasmó en los cuadros sobre la vida del gaucho bonaerense, que recupera sus mañanas de mate y noches de juerga, con los emblemáticos caballos de ojos saltones que acompañan la figura de este peón de campo.

En la exhibición, que estará hasta el próximo 1 de septiembre, se podrá ver parte de obras recientemente recuperadas por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires tras una batalla judicial que incluyó la intervención de la Fundación Molina Campos.

Con témperas , sus “caricaturas”, como él las llama, son protagonizadas por motivos gauchos. “Mi abuelo veneraba, amaba y respetaba al paisano, a la gente de campo”, contó Gonzalo Giménez Molina, nieto del artista, y por ese motivo está en el centro de su obra. En el hall central del Teatro se instalaron los cuadros de este pintor porteño que trae a la memoria esos viejos almanaques; es que en 1930, la firma argentina de Alpargatas lo contrató para pintar doce obras, una para cada mes del año 1931. Y luego se volvió tradición.

Quienes visiten la exhibición podrán reconstruir un día en la vida del gaucho: en varios cuadros asoman el almacén y la pulpería, en la que compraban yerba, tabaco y harina junto con Martín Fierro; y son el escenario que reúne con aplomo criollo al hombre de campo y a las chinas trenzadas para bailar el pericón.

Federico Ruvituso, director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti de La Plata, que junto al Complejo Udaondo de Luján se ocupan del inventariado de las obras y objetos recuperados de Molina Campos, explica que se puede encontrar “el Molina Campos de los almanaques, el del gaucho, el de la pampa, de los ranchos y también el Molina Campos un poco más desconocido, que tiene que ver con la representación de la pampa pero con otro estilo”. Ruvituso se refiere así a varios paisajes que, con el título de “La pampa mansa”, “El ranchito amarillo”, o “Sigue la lluvia” capturan esos territorios llanos, de horizontes lejanos y montecitos.

Mariel Fernández, la intendenta del distrito de Moreno, donde vivió y tuvo su atelier Molina Campos, sintetiza con simpleza: “Nos pintó a nosotros, sus gauchos son los gauchos de Moreno”.

“Yo he querido y me he propuesto que el espíritu heroico y nobilísimo de nuestros gauchos de antaño no desaparezca de entre nosotros, arrollado por el embate materialista del modernismo; que no se borre jamás la fuente inspiradora de nuestra nacionalidad, voy manteniendo vivo el fuego a ese culto”, se leen las palabras de Campos.

LA FUNDACIÓN, RECUPERADA

La Fundación Molina Campos fue creada en 1969, diez años después de la muerte del pintor, con la finalidad de custodiar, conservar y difundir parte de su legado. En 1979, también por iniciativa de su viuda, Elvira Ponce, se creó el museo dedicado al artista en la localidad bonaerense de Moreno, donde este pasó algunas temporadas en el rancho Los Estribos.

La institución no había hecho presentaciones contables, ni tenía CUIT y, cuando en 2020, en plena pandemia, apareció un cartel de “se vende” en el espacio de Moreno, se encendió la alarma y puso en alerta al municipio, que por decreto 403/21 declaró al Museo de Moreno “patrimonio histórico” y generó una denuncia ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y la preocupación de los herederos del artista. La Fundación fue intervenida y el interventor Denis Turnes se ocupó de recuperar las 132 obras que se encontraban repartidas entre la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (Unsada) y el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes de Moreno.