Lali Espósito y un "amor libre" que terminó por una mentira

Lali Espósito está de gira por el Viejo Continente y ya visitó varios países europeos, mientras divide el tiempo para ofrecer entrevistas a distintos portales. En una de ellas, recientemente, habló de su última incursión en el amor.

En junio pasado celebró el Día del Orgullo LGBTIQ+ en su estadía por Madrid y levantó la bandera de la igualdad. El año pasado, el mes del Orgullo la encontró en Argentina y también salió a disfrutar con sus seguidores, en el microcentro porteño.

En medio de una reciente entrevista para el podcast “Se regalan dudas”, Lali Espósito contó su experiencia con una pareja abierta, relacionándola a su vez con su canción “Soy”, que escribió “pensando en que alguien me comprenda, que alguien empatice”. “Hoy, con 31 años, me doy cuenta del grito de libertad que significó en ese momento escribir esa canción, ya que aún no entendía ni aceptaba del todo mi bisexualidad”, agregó.

En este sentido, la cantante y actriz explicó: “Yo me animé a vivir cosas diferentes”. “Por ejemplo, hace un tiempo tuve un vínculo que, sí hay que ponerle un título -cosa que me molesta-, era un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas en lo que me pasa a mí en la intimidad pero compartimos intimidad”, describió.

Si bien enfrentar este tipo de relación nueva la asustaba, se animó: “Era algo nuevo pero a la vez, lo que tiene eso es que es algo nuevo, pero algo de las sensaciones más antiguas de la humanidad, que es el miedo a estar solo”.

No duró mucho en el tiempo pero lo vivió “con alegría”. Sin embargo, reveló que se terminó “cuando hubo una mentira al final, que es lo más irónico porque la intención del vínculo era que eso no exista”.

Lali Espósito no dio nombres ni referencias para que sus seguidores puedan descubrir de quién se trataba. Pero eso no los frenó y, poco después de conocerse la entrevista, muchos apuntaron a Rels B, con quien se mostró en varias ocasiones de fiesta con amigos o en viajes en yate solos.