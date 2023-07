Una madrugada con cortes de luz en La Plata: a qué zonas afectaron

A la redacción de EL DIA y al WhatsApp llegan desde anoche una gran cantidad de mensajes para reclamar por cortes de luz en La Plata. Casi la totalidad de los mismos son vecinos que se encontraban sin servicio eléctrico desde la medianoche en las zonas de 71 y 121, Barrio jardín y Barrio Aeropuerto, pero que también se sumaron a los que desde la tarde pedían que vuelva la luz en Los Hornos y en la zona de 1 y 60.

"Porque a Edelap se le ocurre hacer mantenimiento en plena madrugada en una de las tantas zonas castigadas por la inseguridad con entraderas y aperturas de vehículos por luminarias quemadas. Y ahora esto. Hoy no dormimos", contaba anoche una vecina del barrio El Mondongo.

Ante la consulta, desde Edelap volvieron a dar cuenta de que se trató de "cortes programados". Informaron desde el sitio web y las redes sociales que esta madrugada de viernes realizaron tareas de mantenimiento en las redes y dieron a conocer la lista con los horarios y las zonas afectadas:

* de 0:30 a 7:30 hs en la zona de de 7 a 27 y de 122 a 128, por 122 de 24 a 30 Berisso;

* de 0:30 a 7:30 hs en la zona de 130 a Ruta 11 y de 30 a 45, Berisso;

* de 0:30 a 7:30 hs en la zona de 82 a 91 y de 5 a 12, 3 y 90, Villa Elvira;

* de 0:30 a 7:30 hs de 3 a 122 y de 72 a 82; de 122 a 7 y de 76 a 87, Villa Elvira.

* de 0:30 a 7:30 hs por 600 de 3 a 120, 3 y 95, Aeropuerto;

* de 0:30 a 7:30 en la zona de 6 a 22 y de 600 a 610, por 7 de 600 a 630, Aeropuerto;

* de 0:30 a 7:30 en la zona de 1 a 123 y de 602 a 613; de 1 a 7 y de 604 a 619, Aeropuerto;

* de 8 a 15 hs en la zona de 152 a 158 y de 82 a 92, Los Hornos.

Según precisaron desde la empresa prestataria, "los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas". Y eso mismo ocurrió, varios vecinos se quedaron sin luz.

Corte en la zona de 1 y 60

Cabe destacar que ayer a la tarde este diario recibió varios llamados para reclamar por un amplio corte de luz que afectó la zona de 1 y 60, que alcanzaba desde la calle 5 hasta la 116. “Alrededor de las 16 nos quedamos sin servicio y aún no volvió, ya se está haciendo de noche y no tenemos noticias de qué fue lo que pasó, porque en Edelap te atiende una maquinita y sólo te da el número de reclamo”, se quejó un vecino de 5 entre 60 y 61.

En la misma línea, otro frentista de 116 y 61 comentó que estaban preocupados, en el final de la tarde. “Vamos a pasar frío porque tengo calefacción eléctrica en la habitación. En verano hay mal servicio porque aumenta el consumo y ahora cuál es la excusa”, dijo. También otra vecina de 2 y 62 se quejó porque estaba de reposo por un estado gripal y no podía calefaccionarse ni entretenerse ya que “cortaron la luz y no estaba programado el corte, porque yo no lo vi en ningún lado”.

Ante una consulta de este diario, desde la empresa Edelap se informó que la interrupción del servicio eléctrico fue “puntual en la red domiciliaria que afecta la zona de 1 y 60 y alrededores”. En ese sentido, desde la prestataria del suministro dijeron que “el personal de la empresa se encuentra trabajando (por ayer por la tarde) para normalizar el servicio en el menor tiempo posible. En las primeras dos horas se normalizó a la gran parte de los usuarios y trabajamos para normalizar a los restantes lo antes posible”. Pasadas las 21 el servicio comenzaba a reestablecerse.