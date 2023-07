Sigue el malestar por los cortes de luz en la Ciudad

Tras el apagón que se padeció entre la tarde y la noche del jueves, en una amplia zona con eje en la intersección de 1 y 60, en la madrugada de ayer, vecinos de Barrio Jardín, Aeropuerto y zonas más hacia el centro de Villa Elvira fueron sorprendidos por otra interrupción que duró hasta la mañana.

Desde varios de esos puntos se preguntaban qué estaba pasando. Este diario recibió una gran cantidad de reclamos y consultas sobre lo que sucedía en la zona.

Ante la consulta realizada por este diario, desde Edelap, se informó que esta vez no hubo falla, si no una interrupción programada con la finalidad de realizar tareas de mantenimiento en las líneas. De eso, quienes se comunicaron en esas horas, nada sabían. Luego, se sumaron las quejas por el momento elegido para cortar la luz: “Por qué a Edelap se le ocurre hacer mantenimiento en plena madrugada en una de las tantas zonas castigadas por la inseguridad con entraderas y aperturas de vehículos por luminarias quemadas. Y ahora esto. Hoy no dormimos”, opinó una vecina de las inmediaciones de 71 y 121.

Desde Edelap volvieron a dar cuenta de que se trató de “cortes programados” entre las 0.30 y las 7.30 en una zona amplia que concluyó áreas de La Franja y El Carmen, en Berisso, el casco central de Villa Elvira hacia Barrio Jardín, otra zona amplia de Barrio Aeropuerto y el cuadrante de 152 a 158 entre 82 a 92, Los Hornos.

Según la firma prestataria, “los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”.

En la tarde del jueves, este diario recibió varios llamados para reclamar por un amplio corte de luz que afectó la zona de 1 y 60, que alcanzaba desde la calle 5 hasta la 116.

Según los testimonios, la luz se fue entre las 15 y las 16. Así estuvieron varias horas y en el caso de la zona de 2 y 58, cerca de las 21 seguían con el problema. “En Edelap te atiende una maquinita y sólo te da el número de reclamo”, se quejó un vecino de 5 entre 60 y 61. La empresa había informado que el corte era “puntual en la red domiciliaria que afecta la zona de 1 y 60 y alrededores”.