La moda del “slow Gaming”: videojuegos que se toman con calma

Acción, competición, tensión… Normalmente estas son las características que se buscan en un buen videojuego: que ponga las cosas difíciles, que requiera habilidad, reflejos y nervios de acero, y que tenga una parte de competitividad. Sin embargo, conforme el “gaming” va creciendo y atrapando a personas que no siempre entran en el molde del “gamer”, hay más tipos de videojuegos y otras cualidades que también son válidas para disfrutarlos.

Es el caso del “Slow Gaming”, una tendencia en auge, en la que los juegos cambian las anteriores cualidades por un ritmo tranquilo y pausado, en ambientes visualmente trabajados y con una música envolvente para, sencillamente, disfrutar.

JUGAR PARA DESESTRESARSE

También se conoce a estos títulos como “Juegos Zen” o “Walking Simulators” (Simuladores de Paseo). Nuria, una joven jugadora, explica que “esta tendencia es parecida a la de los ‘Wholesome Games’, pero estos últimos, aunque estén pensados para que el jugador se sienta bien, hacen que el peso de esas sensaciones recaiga en la estética, pero pueden contar con una acción y competitividad que no hay en el ‘Slow Gaming’”.

Para Nuria “no hay por qué encasillarse. A mí me encanta competir y ponerme a prueba con acción y niveles de dificultad… Pero otras veces solo quiero desestresarme del trabajo, divertirme y disfrutar”.

Para aquellos que quieran saber más sobre los títulos más populares dentro del “Slow Gaming”, a continuación ofrecemos una lista.

DEATH STRANDING

“Death Stranding”, y, especialmente, la versión expandida “Death Stranding: Director’s Cut” es uno de esos títulos que no se espera ver en una lista de “slow games”, por pertenecer a una saga de acción post-apocalíptica.

Sin embargo, el mundo abierto que se nos permite explorar, con una belleza inconfundible en un juego de Hideo Kojima, hace que valga la pena perderse en él. Es, de hecho, uno de los primeros “Walking Simulators” de alto presupuesto. Porque, aunque no todo el juego sea relajado, hay muchas tareas en las que perderse más allá de la acción, disfrutando de sus impresionantes paisajes y de su envolvente música.

Está disponible para PlayStation 4 y 5 y para ordenadores.

UNPACKING

En la vida real, mudarse de casa suele ser una situación que asociamos con el estrés. Sin embargo, en el universo de los videojuegos, esta circunstancia puede convertirse en un motivo de placer y relax. Y es que de eso va “Unpacking”, un simpático juego de rompecabezas lleno de referencias a otros videojuegos y a obras de arte y cultura, como el anime o la música.

Un juego en el que la diversión trata de conocer a la protagonista, su historia y su evolución a través de los objetos que van acompañándola mudanza tras mudanza, porque nuestra tarea será hacer y desempaquetar las cajas, para colocarlas en cada nuevo hogar.

Disponible para Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation.

THE WITNESS

Más de 500 puzzles por resolver y todo un hermoso mundo abierto por explorar. Así es “The Witness”, un juego que a pesar de los años envejece de maravilla cuando de lo que se trata es de disfrutar calmadamente. La premisa es sencilla: el jugador ha despertado en una isla desconocida y no se acuerda de nada. No sabe ni quién es, ni cómo ha llegado a ese lugar.

Para resolver el misterio y recuperar la memoria, deberá recorrer los distintos escenarios y resolver los rompecabezas, encontrando en las piezas y soluciones parte de sus recuerdos y descubriendo dónde está.

Puede jugarse en Playstation 4, Xbox One, teléfonos móviles y ordenadores.

MONUMENT VALLEY

Este videojuego fue uno de los precursores de la tendencia “Slow Game” y mezcla rompecabezas con plataformas y exploración. Como suele ser habitual en este tipo de juegos, la falta de información y la pérdida de memoria también están presentes: el jugador, en la piel de la Princesa, o de una madre llamada Ro y su hija, debe ir explorando este escenario geométrico hecho de monumentos. Conforme logre acceder de unos a otros, podrá obtener el “perdón” por algo que hizo.

Tanto la primera entrega como la segunda parte, “Monument Valley 2”, están disponibles para teléfonos móviles y para ordenadores, tanto de Apple como de Windows.

LAKE

No todo se trata de puzles en los “Slow Games”, y “Lake” viene a recordárnoslo, ofreciéndonos un pintoresco videojuego de conducción para vivir una relajada aventura narrativa. Además, la historia parte de la nostalgia y el “regreso a casa”, porque la protagonista es Meredith Weiss, una informática que vuelve a su pueblo natal, “Providence Oaks”, para sustituir a la cartera durante las vacaciones.

El juego consiste, por tanto, en repartir el correo, descubriendo las historias de los habitantes a través de las cartas y paquetes.

Disponible en PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X y S, ordenadores y Google Stadia.

ANIMAL CROSSING

No podía faltar en esta lista. “Animal Crossing” es la saga de los “Wholesome Games” y el “Slow Gaming” por excelencia: estética colorida y pintoresca, música relajante, un ritmo tranquilo, y mucho por hacer… Pero con calma.

Este simulador social, que ya tiene varias entregas en su saga, parte de una premisa propia de cuentos infantiles: el jugador ha llegado a una isla, habitada por animales de aspecto algo humanoide e inteligentes que serán sus vecinos, y debe construir y decorar su hogar.

La última entrega, “Animal Crossing: New Horizons” vio la luz en 2020 durante la pandemia y se convirtió en uno de los títulos más populares del momento, aliviando el confinamiento.

Disponible solo para Nintendo Switch.

POKÉMON SLEEP

Poco se sabe de esta curiosa propuesta de “The Pokémon Company” y Nintendo, que llegará para móviles y pretende ser una suerte de contrapartida y complemento para el exitoso “Pokémon Go”.

Con un inminente lanzamiento pensado para este año, la mecánica de este juego será… Dormir. Sí, dormir en la vida real.

Por eso, era imposible no incluirlo en el listado: no puede haber algo más calmado y tranquilo que una buena siesta. Y, si descansando se consiguen pokémon, mejor que mejor. Estará pronto disponible para teléfonos móviles tanto Android como iOS.

OTROS TÍTULOS

Hay muchos más juegos que pueden llenar la lista de títulos con los que disfrutar del “Slow Gaming”, como por ejemplo, “Everybody’s Gone to the Rapture”, “The Red Strings Club” “A Short Hike”, “Sky - Children of the Light”, “Journey”, “Firewatch”, “Walden: a game”, “Abzû”, “Farming Simulator” o “Mutazione”, entre muchos más.

En definitiva, los videojuegos pueden ser una opción para distraerse no solo en caso de que se necesiten dosis de acción y puesta a prueba, sino también para momentos en los que se busque una desconexión tranquila con la que encontrar la calma.

Auge “Slow Gaming”, una tendencia en auge, en la que los juegos cambian la acción, competición y tensión por un ritmo tranquilo y pausado, en ambientes visualmente trabajados y con una música envolvente para, sencillamente, disfrutar. “Slow Gaming”, una tendencia en auge, en la que los juegos cambian la acción, competición y tensión por un ritmo tranquilo y pausado, en ambientes visualmente trabajados y con una música envolvente para, sencillamente, disfrutar.

No encasillarse “No hay por qué encasillarse. A mí me encanta competir y ponerme a prueba con acción y niveles de dificultad… Pero otras veces solo quiero desestresarme del trabajo, divertirme y disfrutar”, explica Nuria, una jugadora habitual. “No hay por qué encasillarse. A mí me encanta competir y ponerme a prueba con acción y niveles de dificultad… Pero otras veces solo quiero desestresarme del trabajo, divertirme y disfrutar”, explica Nuria, una jugadora habitual.