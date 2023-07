El príncipe Harry sigue su batalla contra los medios

LONDRES

La demanda del príncipe Harry, que acusa a la editorial del diario sensacionalista The Sun de espiarlo ilegalmente, irá a juicio, pero no por acusaciones de intervención telefónica, sino por recopilación ilegal de información sobre él a través de otros métodos como detectives privados. Así lo resolvió ayer un juez de la Corte Superior.

El caso tampoco puede abordar la acusación de que los ejecutivos de la editorial hicieron un “pacto secreto” con la familia real.

El duque de Sussex alegó que la editorial de The Sun y el ahora desaparecido News Of The World intervinieron su teléfono, emplearon investigadores y recurrieron a engaños para recopilar ilegalmente información sobre él hace dos décadas.

News Group Newspapers (NGN), propiedad de Rupert Murdoch, argumentó que la demanda debería ser desestimada porque las denuncias se presentaron después de prescribir a los seis años.

El juez Timothy Fancourt dijo que Harry sabía del escándalo de escuchas telefónicas que sacudió a Gran Bretaña hace más de una década y él podría haber presentado su propio caso antes. Pero el hijo menor del rey Carlos III puede proceder con las acusaciones sobre otra recopilación ilegal de información, como la contratación de detectives privados, señaló el juez.

“No hay evidencia ante mí de que el duque supiera antes de la fecha límite para presentar una demanda que NGN había hecho algo más que intervenir su teléfono en News of the World”, escribió Fancourt. “Saber o recibir un aviso de un reclamo válido por la intervención del correo de voz no equivale en sí mismo al conocimiento o aviso de un reclamo válido por otras formas de recopilación ilegal de información”. Un portavoz de NGN calificó el fallo como una “victoria significativa” que “reduce sustancialmente el alcance” del reclamo legal de Harry.

El escándalo de escuchas telefónicas en Gran Bretaña comenzó en News of the World y luego se descubrió que se había generalizado a otros periódicos.

Como resultado, Murdoch cerró News of the World en 2011, emitió una disculpa sin reservas en 2012 a aquellos que fueron espiados y ha seguido resolviendo casos relacionados. Pero The Sun no ha aceptado responsabilidad ni admitido acusaciones.

El fallo emitido ayer fue similar al que hizo Fancourt en mayo en un caso del actor Hugh Grant que también desestimó las acusaciones de piratería telefónica. Los casos de Harry y Grant se discutieron juntos en una audiencia en abril y se espera que su juicio comience en enero.

El abogado Michael Gardner, que no está involucrado en el caso, dijo que el juez desestimó la mayoría de las acusaciones de Harry.

“A primera vista, sus posibilidades de ganar esos reclamos no parecen buenas”, señaló Gardner. “Este es sólo uno de varios casos de violaciones a la privacidad muy costosos que el duque está llevando a cabo actualmente en la Corte Superior. Si pierde, podría ser responsable de literalmente millones de libras esterlinas en costos legales”.

Además de rechazar parte de la demanda de Harry, el juez también rechazó su intento de enmendar el caso para incluir acusaciones de que un supuesto acuerdo secreto entre el Palacio de Buckingham y los ejecutivos de Murdoch le impidió presentar sus demandas antes.

El abogado de Harry había argumentado que el acuerdo secreto requería un acuerdo legal y una disculpa después de que se resolviera en los tribunales el litigio de otros casos de espionaje telefónico.

Harry afirmó que su abuela, la difunta reina Isabel II, había aprobado el acuerdo para evitar que los miembros de la familia real tuvieran que ir a los tribunales y ser interrogados sobre vergonzosos mensajes de voz interceptados por periodistas. También indicó que se enteró de que su hermano, el príncipe Guillermo, ahora heredero al trono, había recibido una suma “enorme” para resolver sus reclamos.

La editorial negó que hubiera algún acuerdo secreto y Fancourt dijo que Harryno presentó testigos ni documentos como evidencia de tal acuerdo.

El Palacio de Buckingham no hizo comentarios sobre el supuesto acuerdo o acuerdo con el Príncipe de Gales.

Harry rompió con las convenciones de su familia el mes pasado cuando se convirtió en el primer miembro de alto rango de la realeza en testificar ante un tribunal en más de un siglo. Declaró en una demanda independiente por espionaje telefónico contra la editorial del Daily Mirror por la que busca 440.000 libras esterlinas (563.000 dólares).

Fancourt también presidió ese caso, la primera de tres demandas por recopilación de información ilegal de Harry contra las editoriales de diarios británicos para ir a juicio. Se espera que el juez falle a fines de este año. Otro juez decidirá si desestima una demanda similar contra la editorial del Daily Mail.

