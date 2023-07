El duro descargo de Cristian Tarragona en redes sociales: ¿Anticipa una salida de Gimnasia?

Gimnasia terminó su participación en el torneo, este domingo cuando empató 1 a 1 ante Platense y quedó con 30 unidades en la tabla anual, a tan solo 5 de Unión y Huracán que son los últimos. Si bien queda la próxima Copa de La Liga (donde disputará 14 encuentros), el equipo de Sebastián Romero dejó preocupados a algunos hinchas.

Pero en las últimas horas, un jugador del actual plantel se expresó en redes sociales. Se trata del delantero Cristian Tarragona, quien aseguró no tener definido su futuro y lanzó algunas críticas a los simpatizantes que "hablan de más".

"Para los giles que hablan de más, en enero no tenía obligación de firmar nada con nadie. Podría haberme ido libre cuando me llamaron varios equipos y aún así decidí quedarme en el club a pelearla con los pibes, porque no se pudo incorporar y el club la estaba pasando mal", comenzó en su descargo el ex Vélez y Patronato.

A su vez, en esta misma línea remarcó: "No sé que va a pasar con mi futuro, así que cierren bien el orto los que quieren criticar...y no me considero ídolo del club, así que para los bobos que hablan de más, saben donde pueden encontrarme y decírmelo en la cara. Saludos".

Tarragona tiene contrato con Gimnasia hasta diciembre del 2023 y una cláusula de salida de 300 mil dólares, que solo se podrá activar para clubes del exterior, lo que deja en claro que quien quiera al goleador, deberá sentarse a hablar directamente con los dirigentes del Lobo.