Jugadores del plantel de Vélez fueron amenazados por la barra: "Te vamos a pegar un par de tiros en las patas"

Vélez Sarsfield no tuvo un buen torneo. El equipo dirigido actualmente por el "Gallego" Sebastián Méndez, terminó con apenas 27 unidades y está solo a dos del descenso (Huracán y Colón tienen 25).

Por este motivo, el constante enojo de los hinchas, se vio reflejado partido a partido por el flojísimo nivel mostrado por algunos jugadores, que en su mayoría son chicos jóvenes de la cantera.

Este domingo, el "Fortín" perdió un duelo clave ante "El Globo". En el regreso a la Villa Olímpica, algunos jugadores que salían con sus autos, se encontraron con barras que los amenazaron verbalmente.

Tal es el caso de Leonardo Jara, el ex jugador de Estudiantes que comentó cómo vivió la situación: “Me agarraron afuera de la Villa Olímpica. Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas”.

A su vez, los jugadores Santiago Castro y Gianluca Prestianni también fueron agredidos. Este momento hace que ambos hayan pedido salir del club.

El arquero Leonardo Burián es otro de los que quiere irse y el éxodo de jugadores podría ser masivo.