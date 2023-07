El Lobo terminó preocupado y ahora tendrá otra exigencia

Parecía una noche de festejo para Gimnasia y terminó siendo el preámbulo de la incertidumbre, de una nueva etapa que deberá abrrise con el menor margen de error posible, porque este equipo necesita refuerzos y para la Comisión Directiva y el cuerpo técnico la vara deberá subir indefectiblemente. En síntesis, lo que hoy es aceptable para quienes contextualizan estos seis meses de competencia del Lobo, dejará de serlo para un equipo que tendrá por primera vez en un año y medio la chance de reforzarse.

Anoche Gimnasia se encaminaba a la victoria porque le ganaba bien a Platense, a pesar de que en la primera mitad no sobraron las situaciones de gol. Sin embargo, mermó la intensidad del equipo luego de la hora del partido, el calamar lo comprometió y el equipo de Chirola expuso uno de sus principales déficits: no poder afrontar el juego sin imponer ciertas condiciones. Así, perder la iniciativa significa automáticamente jugar cerca del área propia, una ecuación que aún no logra resolver. Y cuando la visita ya tiraba con balas de fogueo, otra falla en el juego aéreo dejó al Lobo con las manos vacías.

Las intenciones del Lobo tuvieron mucha velocidad y poca precisión ante un rival que puso mucha gente del medio hacia atrás pero con la idea de poner el juego en campo tripero. Así, salió un partido muy reñido en el centro del campo y de a poco Platense empezó a pisar el área tripera, pero con escaso peligro desde una pelota quieta y un remate mordido de Juan Infante.

Sin embargo, el Lobo pronto puso el 1 a 0 gracias a Eric Ramírez. La jugada del gol nació en la muy buena presión de Nacho Miramón y tras el centro de Bautista Barros Schelotto apareció Ramírez, tapó Macagno con su pie izquierdo y el propio Eric mandó ese rebote al fondo del arco.

Gracias al 1 a 0, creció Gimnasia, con especial énfasis en la presión y un poco más de juego. Así, el equipo de Chirola fue ganando confianza con la pelota. El Lobo mostró mayor ambición y justificó de a poco la diferencia, aunque no pudo ampliar la diferencia porque falló en la finalización de las jugadas que generalmente nacieron desde el predominio en el juego de Domínguez que siempre complicó a Lozano y a Jacquet, que trataba de doblarle la marca.

El local dejó una mejor imagen, pero no alcanzó a generar situaciones concretas frente al arco de Macagno,que terminó cortando a raíz del piso un par de pelotas cruzadas de Domínguez que no llegaron a Ramírez y Tarragona. Sin embargo, desde las individualidades en buen nivel con Miramón a la cabeza, el Tripero demostró ser más que la visita.

Para el segundo tiempo, Martín Palermo dejó de lado el 5-3-2 y pasó a jugar con dos líneas de cuatro con el ingreso de Maximiliano Zalazar por Jacquet. De cualquier manera, el Lobo no dejó de lado su protagonismo y pudo ampliar la diferencia con un zurdazo de Miramón que pasó a centímetros del ángulo superior derecho del arco calamar.

Siguió siendo más el Lobo y Macagno evitó el segundo al sacar al córner un gran remate de Bautista Barros Schelotto desde lejos. Platense avisó con un disparo de media distancia y enseguida el propio Barros Schelotto sacó una pelota de gol cerca de la línea cuando Servetto saboreaba el empate.

Bajó la intensidad Gimnasia, creció el equipo de Palermo y Chirola decidió el ingreso de Alexis Steimbach por Franco Torres para tener dinámica para salir de contra y un poco más de marca.

El equipo de Chirola volvió a sufrir sus habituales falencias en el juego aéreo y pagó con el empate

Desperdició Eric Ramírez una gran oportunidad, porque se fue mano a mano contra Macagno y definió inexplicablemente afuera junto al palo izquierdo, cuando Domínguez pedía solo la pelota para liquidar el pleito.

Germán Guiffrey, de muy buen regreso, pidió el cambio e ingresó en su lugar Matías Bazzi. Además, entraron Agustín Bolívar por Nicolás Sánchez y Alan Lescano en lugar de Eric Ramírez. Cuando Gimnasia no terminaba de hacer pie y lejos estaba de la solidez de la primera mitad, Platense se quedó con 10 porque a instancias del VAR Pablo Dóvalo le mostró la roja a Raúl Lozano.

Y en el descuento, cuando Platense no tenía ya ideas, cayó la enésima pelota quieta tras una infracción que solo vio Dóvalo, salió mal Tomás Durso y la defensa nunca terminó de rechazar esa pelota, a pesar de que Leonardo Morales alcanzó a sacar un primer remate sobre la línea. Así, el grandote Pellegrino convirtió el tanto del empate desatando el enorme festejo de la visita.

La igualdad no cambia el análisis, pero tampoco se puede menospreciar la realidad numérica. Será tiempo de mercado de pases, de alguna salida millonaria y de la obligatoriedad de reinvertir para que esa brecha de cinco puntos con la zona roja del descenso no agigante su sombra en la Copa de la Liga que comienza a la vuelta de la esquina.