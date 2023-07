Bronca y conmoción en La Plata: atropelló a un nene de 4 años y se dio a la fuga

Bronca, indignación y conmoción causa el atropello de un nene de 4 años ocurrido ayer al mediodía en La Pata. Según pudo saber este diario, todo sucedió en el barrio de 72 y 146, donde el menor fue arrollado por un Fiat 147 blanco, que quedó filmado al momento que escapó de la escena, y por el que los familiares se encuentran movilizados para intentar dar con el conductor.

La pequeña víctima fue identificada como Benicio, quien debió ser internado en el Hospital de Niños y sólo por fortuna no sufrió heridas de gravedad, por lo que su salud evoluciona favorablemente. Se supo que se quebró una pierna y que tuvo golpes en la cabeza.

La familia contó que tras ser atropellado, quien iba al volante no se detuvo y escapó del lugar. "Dejó al nene tirado", aseguraron y confirmaron que el niño sufrió "golpes en la cabeza".

Cargados de indignación allegados sostuvieron que "no sabemos si era hombre o mujer pero se fue. ¿Qué tipo de persona hace eso? Dejó a una criatura lastimada”. Lo único que saben es que el vehículo circulaba por la avenida 72 y luego apretó el acelerador para girar hacia la calle 149. De ahí en más nada más se supo.

Un posteo cargado de bronca

Milena Ayelén es tía de Benicio, y utilizó las redes sociales para expresar su bronca. Allí escribió: "Hola mí negrito hermoso. Con vos aprendí lo que es rebeldía pura bebé. Hoy te vi unas horitas y hablábamos que ibas a ser como yo y que yo tenía que prestarte mis muletas. La inocencia que tenés y la voluntad de ver las cosas". Luego agregó: "Le doy gracias a dios que estás con nosotros y que hoy podemos llenarte de besos aunque van a cambiar algunas cositas pero esto no importa tía por qué estás acá con nosotros. Me hiciste doler el pecho de tanto llorar, hoy juro que me imaginé millones de cosas"

Más adelante sostuvo que "te amo por qué sos mi sobrino y más allá de eso el fruto de mi hermana que son mi sangre". Y allí fue cuando se descargó contra el conductor del Fiat 147: "Para la persona que lo dejó tirado ojalá nunca te duela el pecho de tanto llorar y que tu familia no sufra jamás como lo estamos sufriendo ahora. Ojalá que Dios cure ese corazón podrido que tenés y que vuelvas al menos a dar la cara y pedir disculpas aunque no alcanza. Quizás si tenías un poquito de amor te hubieras quedado. Ojalá que nunca la sufras ni con uno hijo o familia muy cerca a vos y no sabes el dolor que nos dejaste".