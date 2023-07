“Lo pasó por encima como a un perro”. Esa fue la descripción que hizo Mariana, una de las tías de Benicio, que fue testigo del atropello del nene de 4 años en La Plata, y que sigue causando una enorme conmoción y bronca ya que el conductor del Fiat 147 blanco que lo llevó por delante huyó del lugar sin reparar en cómo se encontraba el chico.

Según le contó a este diario, el pequeño continúa internado en el Hospital de Niños recuperándose. Contó que finalmente no le tendrán que colocar un clavo en la pierna que sufrió fractura expuesta y que este fin de semana podrían darle el alta.

La familia respira aliviada porque su salud evoluciona pero se mantiene en la búsqueda del conductor que escapó del lugar y es por eso que difunden imágenes del vehículo, las cuales las van obteniendo de distintas cámaras de seguridad siguiendo el recorrido.

El relato del terrible atropello

El hecho ocurrió el martes en 72 y 146, una arteria muy transitada, cuando Benicio cruzaba la calle y el 147 lo atropelló para luego darse a la fuga. Sobre ese terrible momento Mariana contó que “iba en bicicleta con mi nene sentado en la bicicleta, y Benicio y mi otro hijo agarrado del asiento. Le dije que esperemos que pasen los autos. Cuando iba a cruzar la calle, Benicio pasó primero y ahí se lo llevó volando el Fiat”. Luego contó que el rodado que embistió al nene "iba muy fuerte. Lo llevó por encima como si nada, ni siquiera llegó a colear. Después aceleró y siguió de largo”.

Sobre su cuadro de salud confirmó que sufrió fractura expuesta en una de sus piernas y "en la cabeza afortunadamente no tiene lesiones" aseguró la mujer, que además aseguró que el pequeño " llora todo el día. Siempre estuvo consciente por suerte”.

En cuanto al conductor, que sigue prófugo, la tía de Benicio dijo que "necesitamos encontrar a esta persona que lo chocó y le quebró su piernita. No volvió ni para saber si al menos estaba vivo. Lo dejó tirado, lo pasó por encima como si fuera un perro, ni a los animales se les hace eso”. Lo cierto es que buscan más datos en las cámaras de seguridad, mientras tanto Mariana manifestó que “esperamos que se haga justicia. Estamos viendo las cámaras para saber el recorrido que hizo. No puede ser que esto sea una pista de carrera. Acá cruzan chicos que van a la escuela. No hay semáforos, ni lomas de burro”.

Bronca en las redes sociales

Milena Ayelén, otra de las tías de Benicio, volvió a escribir palabras cargadas de dolor en su cuenta de Facebook. "Cómo podés estar tranquilo en esta vida, Cómo podés dejar a una criatura de 4 añitos de edad tirado en la calle. Loco no tenés sentimiento, no sentiste nada sabiendo el dolor que le causaste", comenzó diciendo.

Luego agregó que "ojalá des la cara y que esto no quede en la nada. Mí sobrino en vez de estar en el jardín compartiendo con su prima y su primo un día maravilloso está en un puto hospital por tu culpa y si hubieras dado el pecho estarías acá y quizás la vida no te pesaría tanto como ahora".

"Mira esa carita, mírala y tocate ese corazón podrido que tenés y pensá si ves esta publicación. No sabés el dolor que nos dejaste y más a él que le arruinaste la ganas de ser un niño con 4 años corriendo para ir a una plaza. Te odio y te detesto tanto en esta vida", cerró la mujer.