"Colección de baches": en Berisso retomaron el reclamo por una calle en pésimo estado

Las familias de la cuadra de 124 entre 74y 75, en Berisso, retomaron un viejo reclamo por la reparación de la castigada calzada vehicular. Según describieron, debido a la gran cantidad de baches y desniveles, que están a “la vista de todos”, la calle “parece bombardeada” y representa un sendero de imposible circulación para autos, motos y bicicletas.

Pero además de las dificultades para desplazarse, se encontraron con que "es imposible que el agua drene hacia los desagües". En ese sentido, consignaron que a raíz de la proliferación de los pozos, la arteria fue mutando en una "colección de canteros". “Cada vez que llueve se acumula agua y barro durante varios días”, expresaron.

En el barrio señalaron que el pésimo estado de la calle no es una problemática de ahora y se agrava cada vez más. Al respecto, recordaron que "hace más de 15 años que no pasan calcáreo". Los frentistas, que hacen uso cotidiano de ese camino, lamentaron que "no se puede andar".

"De un lado aguas servidas; del otro, un pozo que, si caes, te ahogás. Estamos cansados de tanta desidia", plantearon.