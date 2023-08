Se supo: detalles y "la letra chica" del contrato del doble de Luis Miguel

Ahora, en medio del revuelo que Luis Miguel generó desde que llegó a nuestro país, surgieron de manera inmediata distintas teorías sobre los dobles del cantante y todos los detalles de los respectivos contratos que acordaron entre las partes. En este sentido, recordemos que, el periodista Luis Ventura montó el Operativo LM, en el que hay tres dobles del artista dentro del Hotel Faena, en el que se hospeda durante sus días en el país: Dos serían extranjeros y otro argentino, llamado Andrés Rey y conocido popularmente como su imitador, quien realiza shows en eventos privados como su doble. Y bueno es saber que, es el mismo que tiempo atrás aseguró que reemplazó al propio Luis Miguel en un show en San Juan luego de que el artista abandonara el escenario por un problema de sonido.

Así, los medios, mostraron la palabra del hermano de Andrés Rey, quien afirmó que el imitador se encuentra en el hotel Faena como parte de la comitiva de Luis Miguel y que permanecerá allí hasta el 19 de agosto: “Andrés ingresó el martes pasado al hotel Faena junto al staff de Luis Miguel. Tuvo que ingresar solo y dejar sus pertenencias”, contó su hermano, al tiempo que agregó que el imitador no pudo llevar consigo su teléfono celular, máquina de fotos ni ningún otro objeto personal", brindando detalles de gran parte de la letra chica del contrato firmado. Asimismo, señaló que se comunica con su hermano día por medio a través de la plataforma Zoom y que firmó un contrato de exclusividad y confidencialidad con la empresa. “Hasta el día 19 de agosto, no puede realizar notas ni gráficas ni televisivas”, indicó y sumó que “el contrato tiene penalidades muy altas” en caso de no cumplirlo.

Recordemos que, hace un tiempo, Andrés Rey había contado que el staff de Luis Miguel lo suele contratar durante su estadía en la Argentina para confundir tanto a la prensa como a las fanáticas al momento de hacer alguna aparición pública y que, de esa manera, se evite fotografiar al verdadero artista. “Hace 20 años me dedico a esto, hice muchos despistes de prensa y fans cuando él llegaba a la Argentina”, declaró.

Por último y sobre el show que finalizó en San Luis ocupando el lugar de Luis Miguel, indicó: “Hay un contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar. Pero en San Luis hubo un episodio, y en otros lugares también… Se fueron armando distintos tipos de giras y, cuando había fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows”, confeso el doble.