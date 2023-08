“El libro de los deseos”: aventuras y desventuras de una madre desesperada

La actriz, cantante, guionista y directora de cine francesa, hija de la famosísima cantante francesa Marie Laforet, Lisa Azuelos, llega a las salas locales hoy con “El libro de los deseos”, película francesa de los mismos productores de “La familia Bélier” (inspiración de la ganadora del Oscar “Coda”), un drama esperanzador basado en el libro “La habitación de las maravillas”, de Julien Sandrel, uno de los cuatro estrenos que renuevan la cartelera.

La historia se centra en Thelma, una madre soltera de unos cuarenta años, cuya atareada vida profesional le deja poco espacio para la esfera privada. Cuando su hijo de doce años, Louis, es atropellado por un camión y queda en coma, los médicos no le dan muchas esperanzas: si no se despierta en las próximas cuatro semanas, quizá nunca llegue a hacerlo.

En casa, Thelma encuentra en la habitación de Louis un cuaderno con una lista de deseos que contiene todas las cosas que Louis quiere realizar en su vida. Thelma se aferrará a esta lista para salvar la vida de Louis e irá cumpliendo cada uno de ellos, en una aventura tierna, alocada y esperanzadora en la que se cruzará con diferentes personajes que transformarán su manera de ver la vida.

Los primeros minutos de la película son dramáticos. Tras introducirnos a Thelma y su pequeño hijo Louis, nos enfrentamos a la escena del atropello del niño: “El libro de los deseos” comienza con ese golpe de dolor pero irá encontrando matices, aristas y luces a lo largo del camino.

“Este proyecto llegó en un momento de mi vida en el que estaba harta de mí misma. Ya no quería hacer películas, quería dejar de tocar temas personales como lo hice desde mi debut como directora. Después de ‘Mi bebé’ tuve la sensación de haberlo hecho todo: mi último hijo se había ido de casa, tenía la impresión de no tener nada más que contar, de envejecer, en fin. Estaba pasando por una especie de menopausia cinematográfica. Fue el productor Philippe Rousselet quien me ofreció rodar esta película. Escuché a Philippe, le pedí que me enviara el guion y las cosas se fueron acomodando paso a paso”, cuenta Azuelos.

Para la directora, “a menudo creemos que elegimos las películas que hacemos. ¡Creo que es exactamente lo contrario! Es más, cuando supe que la actriz Alexandra Lamy estaba adjunta al proyecto, me convencí definitivamente. Somos buenas amigas desde hace más de 10 años y queríamos trabajar juntas desde hace mucho tiempo. Con ella sabía que me iba a divertir, aunque el tema de la película es bastante serio”.

Según cuenta la directora, el tema de la pérdida la acompañaba al momento del proceso de la película. “Perdí a mis dos padres en muy poco tiempo: a mi madre justo antes de filmar, a mi padre justo después. Así que pasé tres años yendo a hospitales todo el tiempo. Sé por experiencia que hay un tipo de vida cotidiana que se afianza a largo plazo. Es casi como una segunda casa, una segunda familia”, reflexiona.

“Acepté hacer esta película porque existía ese ‘exterior’. Sabía que viajar durante este período de luto me podía hacer bien. A veces fue necesario adaptarse a las limitaciones vinculadas al confinamiento. Para Japón, una de las locaciones, fue muy incierto hasta el final. En mi opinión, un niño de la edad de Louis lee mangas y obviamente quiere ir a Japón como todos los niños. La preocupación fue que era uno de los países que llevaba más tiempo cerrado y que es muy complicado recrearlo en otro lado. De repente, en el verano de 2022, hubo una apertura y ahí nos fuimos, y la película fue editada y terminada”, relata la cineasta.

La actriz Alexandra Lamy interpreta a Thelma, papel para el que aprovechó las sensaciones de su experiencia como madre. “Desde el momento en que tienes hijos, descubres el miedo”, asegura. “Y lo tendrás de por vida. También te encuentras más sensible que antes con esta habilidad de tener lágrimas en los ojos con mucha facilidad. Cuando me preguntan cómo me preparé para el papel de Thelma en ‘El libro de los deseos’, respondo que me bastó con ver al pequeño Hugo acostado en su cama de hospital para las escenas en las que Louis está en coma. ¡Estaba lista! No hay necesidad de ir en busca de cosas íntimas: todo lo que necesitaba ya estaba dentro de mí. Y estoy segura de que todos los padres reaccionarían así”.

El autor del libro, Julien Sandrel, relató cómo nació la historia de su best seller. “Cuando escribí esta novela, me hice muchas preguntas sobre mi propia vida. Tengo formación científica, trabajé durante 15 años en una empresa y en este preciso momento, me dije a mí mismo que no estaba donde debía estar. ¡No me veía siguiendo así durante los próximos 30 años!”, confiesa.

“Me doy cuenta de que he hecho el viaje intelectual seguido por Thelma, la heroína del libro, aunque afortunadamente no necesité un accidente grave de alguien cercano para iniciarlo. Las preguntas que me hice fueron ¿qué me perdí? ¿Cuáles eran mis sueños de la infancia?. Estaba esa idea de escribir tirado en algún lado y ahí es donde decidí dar el paso. Claramente hay un antes y un después en mi vida con ‘La habitación de las maravillas’”, explicó el autor.

