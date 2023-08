Se terminó la docena: ahora, las facturas se venden de a dos o tres

En época de crisis los recortes en la economía diaria se hacen en varios rubros, donde los “consumos de lujo” comienzan a espaciarse cada vez más y en muchos casos suelen desaparecer.

Uno de los gustitos que muchos platenses se dan refieren a las “cosas ricas” que hay en panaderías y confiterías, que en este momento están registrando una notoria caída de ventas, sobre todo en facturas y productos más elaborados, cuentan en el sector.

“La baja de ventas empezó en las vacaciones de invierno. A nosotros, los proveedores nos suben los precios todas las semanas. Tratamos de distribuir esos costos en varios productos y absorber un porcentaje, porque sino perdés clientes”, explicó Rocío, de una panadería de 4 y 46.

“Trato de mantener el precio de las facturas a 1.400 pesos la docena porque de otro modo no las vendo. Ya dejamos de producir la misma cantidad que antes. El año pasado hacíamos siete latas y ahora cinco. Por ejemplo hoy (por ayer) son las 18 y todavía me quedan vender tres latas”, agregó la mujer.

En ese sentido, la panadera destacó que hay productos, como el chips, que ya no se elabora porque es muy costoso y no tiene venta: “Con lo que sale el kilo de queso, ya no es rentable tener palitos de queso o chips, porque tenés que poner a mil pesos el cuarto y a la gente no le rinde. Es una pena pero no queremos perder más plata”.

En la misma línea opinaron desde una panadería de la zona del Centro: “Viene medio rara la cosa hace unas semanas, se frenaron un poco las ventas y se ve todo demasiado tranquilo”.

En ese comercio, una de las empleadas comentó que “subieron todos los precios de una semana a la otra y los clientes ya llevan de a puchitos: dos pancitos, tres facturas, cuando antes compraban mínimo medio kilo de pan y media docena de facturas”.

“Tenemos clientes que a principio de mes se dan el gusto y se llevan una docena de facturas o sandwiches de migas, pero pasado el día 15 bajan abruptamente las ventas y quienes vienen pasan mucho la tarjeta de crédito”, detallaron las panaderas.

“Es fea la situación porque uno ve que no pueden comprar más, pero por otro lado se enojan por los precios que hay cuando en realidad a nosotros nos aumentan los insumos y no podemos mantener los valores de la mercadería”, se apenó la comerciante.

En ese local, contaron que si bien no redujeron tanto la producción, si han dejado de elaborar algunas facturas con dulce de leche o muchos agregados. “Vendemos pan y facturas del día. Nada más. Terminábamos regalando mucha mercadería o freezando mucho para hacer budines Napolitanos. Entonces, ya hace un año más o menos que hacemos menos cantidades”.

PROMOCIONES PARA TENTAR

Para tentar a los clientes, en varias panaderías hacen promociones. “Tenemos ofertas llevando dos porciones de tartas los lunes y viernes. Muchos clientes compran seis u ocho promociones y nos cuentan que las freezan y las comen durante la semana”, revelaron las panaderas.

“Pusimos como promoción las docenas de 14 unidades para poder vender algo más, es un incentivo que le damos al cliente y así podemos mantener el negocio”, dijo Carlos Proia, que tiene una panadería en la zona de la Terminal de Ómnibus.

Para el panadero, “es relativa la baja de venta de facturas. Como hizo calor, la gente elige otras cosas para comer. Pero el tema fundamental es el precio, porque ha aumentado tanto todo, como las margarinas, grasas, levaduras y los dulces, que muchos comercios tuvieron que poner precios más altos y eso afecta”, analizó.

“Hay mercadería que las panaderías de barrio han dejado de elaborar como masas finas o sándwiches de miga. El problema es el poder adquisitivo de la gente. Cada día se hacen cosas distintas para poder mantener un comercio, se le anexan comidas, empanadas o ensaladas porque hay que mantener todo. Y la gente ha cambiado de habito de consumo. Al mediodía, ahora se come un sandwich y se toma una gaseosa que es lo más económico. El problema es que se avecinan las fiestas, y estamos pensando en cómo van a estar las cosas, es terrible”, finalizó el comerciante preocupado.