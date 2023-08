Charly García fue a hacerse un chequeo y terminó internado: qué se sabe de su estado de salud

Charly García, llegó este sábado a la guardia del Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento para realizarse algunos estudios, pero los médicos le recomendaron que permanezca internado así se realiza otro tipo de controles.

Según se pudo conocer, el músico de 71 años se encuentra fuera de peligro. Los doctores del Instituto aprovecharon que el músico estaba ahí y le indicaron que iban a ser necesarios más estudios, para evitar que tenga que volver en los próximos días.

García llegó acompañado de Mecha Iñigo, su pareja, y según la periodista Ángeles Balbini de A24, los doctores no lo encontraron del todo bien y prefirieron que se quedara para adelantar una serie de controles.

Además, Balbini comentó: "La realidad es que no están tranquilos hasta que no tengan los resultados. Una vez que los tengan, sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio".