Ana Rosenfeld confesó todo sobre los rumores de romance con Juan Alberto Mateyko

Dejarse ver juntos, levantó todo tipo de rumores. Y no es para menos: “Con mi querida Ana Rosenfeld. Empieza el show”, escribió el conductor en su feed de Instagram junto a la imagen. “Que placer ver al gran y único Luis Miguel con mi querido amigo. Gracias por la invitación”, respondió ella en un comentario, además de compartir la foto también entre sus publicaciones. Lo cierto es que ambos disfrutaron de Luis Miguel en el Movistar Arena.

Sin dudas, podría tratarse de una salida de amigos como cualquier otra, pero ¿realmente lo fue? Así, la letrada, quien no dudó en responder con risas sobre la especulación de que estén comenzando una relación con el animador. “Somos amigos desde hace 30 años”, acklaró.

Por otra parte, habló sobre su estado sentimental, tras la muerte de su marido, Marcelo Frydlewski: “Es muy difícil de explicar y de entender mi situación. Hoy en dia estoy muy bien, saliendo y viajando con amigos. Me siento querida y cuidada”, expresó. Y ante la consulta de si volvería a apostar al amor, fue contundente: “Aún no me imagino en pareja. Sí compartiendo momentos. Estoy rodeada de gente maravillosa que conocía pero no frecuentaba. Estoy descubriendo la amistad”.

Vale destacar que, la vida de Ana Rosenfeld cambió para siempre en octubre de 2021 cuando falleció su marido, Marcelo Frydleswski y le tocó despedir al hombre que la acompañó durante 36 años. “Mi corazón está partido al medio y el único consuelo es saber que luchaste hasta que tu cuerpo dijo basta. Nunca te vas a ir de nuestro lado. Me diste el amor que jamás imaginé que existiera”, escribió la letrada en su cuenta de Instagram para dar la noticia del fallecimiento del padre de sus hijas, tras permanecer un mes y medio internado en una clínica de Miami a raíz de una complicación en su cuadro de coronavirus.

Por último, recordemos que, Juan Alberto Mateyko se separó hace algunos años de Naanim Timoyco, la madre de sus hijos Rosa María y Bautista, y se radicó en Córdoba buscando nuevos aires. Fue desde allí que en julio de 2022 confirmó que estaba en pareja con una mujer llamada Teresa, aunque ya no hay registro de esa relación.