Se supo: Silvina Luna hizo el último pedido antes de entrar a terapia intensiva y ahora lo revelaron

Sabido es que lamentablemente, Silvina Luna lleva más de tres meses en terapia intensiva y sigue peleando por su vida. De esta manera y en redes, muchos recordaron uno de los últimos videos que subió antes de la internación.

Ese video en cuestión de Silvina Luna resurgió recientemente mientras que la modelo sigue peleando por su vida: Allí, se la puede ver explicando cómo los mensajes de los haters le generaban gran dolor y agradecía a quienes le expresaban su amor, optimismo y apoyo por recuperar su salud: “Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin Bótox... Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles... Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes que con un mensaje tan dañino las pueden matar”, confesó Silvina Luna.

El video en cuestión de Silvina Luna

Sin dudas, es la respuesta que encontró Silvina en su momento para expresar el dolor que sintió ante la ola de malos comentarios que recibió uno de sus posteos: “Viven preguntándome qué me pasó en la cara... pasaron los años. Tengo 42, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida”.

Asimismo agregó: “La enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me tengo que hacer cargo de sus consecuencias”, manifestó Luna, quien aseguró: “Cuando leo esto me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente, la valía no está en tener la cara más redonda, ni en estar más gordo o más flaco... No se habla de los cuerpos de los otros, de la cara del otro, de la ropa del otro. A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas... ¿qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera”, señaló emocionada Silvina Luna.

Para finalizar, vale destacar que, luego de su descargo, la modelo comenzó a mostrarse en sus tratamientos de diálisis hasta que finalmente su salud empeoró y debió ser internada en terapia intensiva, preocupante lugar donde continúa peleando por su vida.