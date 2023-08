"Donde hubo fuego..." ¿Marcelo Tinelli y Paula Robles vuelven a estar juntos?

El conductor de televisión Marcelo Tinelli y la ex bailarina Paula Robles, vivieron un romance de muchos años y formaron una gran familia que tiene a Francisco y a Juanita como hijos en común.

Lo cierto es que en las últimas horas, ambos coincidieron en un encuentro especial que los tuvo recorriendo las calles de Buenos Aires. “Hoy se salió a correr a las 6 de la mañana. Como en los viejos tiempos, por las calles”, lanzó Marcelo en redes sociales.

“Hice 11 kilómetros, algo que no hacía hace 8 años. Gracias @mariapaularobles314 (Paula Robles)”, escribió el productor y empresario.

A su vez, en otra de las historias, el conductor, que tendrá en breve el comienzo del "Bailando 2023", señaló: "Hoy salimos y recorrimos nuestra hermosa ciudad, a las 6 de la mañana. Experiencia única, increíble. Pudimos hacer 11 kilómetros. Gracias por todo Pau, por esa energía y ese amor inigualable, por darme esos dos hijos maravillosos, y por poderme hacer sentir esto de vuelta. Te amo siempre”.

Tras las fotos y las palabras elegidas hacia su ex pareja, el ex presidente de San Lorenzo fue tajante al negar que están juntos: “No quiero arrancar soltero y que ya me busquen pareja. No quiero rótulos. Salí a correr con Paula y ya están diciendo que estoy con ella”.

Por parte de Robles, no se ha pronunciado al respecto, pero al parecer, por el momento los une "solo una amistad", además de ser padres de dos hijos.