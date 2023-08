VIDEO. Temor por explosiones en un conducto eléctrico subterráneo en La Plata: varias cuadras y comercios sin luz

Un conducto eléctrico subterráneo en pleno centro de La Plata, ubicado en calle 13 y 61, preocupa y paraliza a los vecinos de la zona, a los comerciantes y también a la gente que espera el micro en ese lugar, ya que el mismo está próximo a una parada de colectivos.

Según comentaron a EL DIA, el conducto que reparte electricidad a muchas cuadras, tendría fuertes explosiones durante todo el día y el ruido "es impresionante". "Es la cuarta vez que cambian un fusible, que lo tienen que levantar con una grúa. Después nos tienen 10, 12 días con un equipo electrógeno que se les apaga, se les queda sin gasoil", aseguró un comerciante de la zona, que también confirmó que muchas cuadras están sin luz y algunos negocios también lo padecen.

A su vez, debido a este inconveniente, confirmó que no pudo abrir su local, por no tener suministro eléctrico, que es algo que por el momento no han podido solucionar: "Vinieron, cortaron la luz y se fueron diciendo que no lo habían podido arreglar. Explotaba cuando llovía, ahora ya explota a cada rato".

"Tengo muchas pérdidas por no poder abrir, por no poder facturar. Las otras dos veces pasadas, no pude abrir el local. Siempre los fines de semana se les rompe", denunció.

A su vez, las explosiones que se dan continuamente, han llegado a levantar la tapa, donde justamente se encuentran los cables y los fusibles de gran tamaño. Esto representa mucho peligro para aquellas personas que circulan por el lugar.