Se frenó la salida de Tarragona, que confirmó que rompió relaciones con su representante

Pese a que parecía que la historia de amor entre Gimnasia y Cristian Tarragona había llegado a su fin, por el momento, todo se mantiene igual. Sin embargo, el futuro del atacante de 32 años es una incertidumbre, a pesar de que tiene contrato vigente con Gimnasia hasta diciembre de este año.

Más allá de que trascendió que estaba cerca de jugar en Independiente, finalmente la operación se cayó, luego de no llegar a un acuerdo en su contrato con el club de Avellenada.

Tras las negociaciones fallidas con el Rojo, Tarragona decidió romper relaciones con su representante. En sus redes sociales, lo confirmó: “Quería informarles por este medio que ya no pertenezco a la empresa de representación DE9fútbol. Gracias por todo”.

Por el momento, la situación se mantiene en stand by y habrá que ver si Independiente continúa con intenciones de sumarlo. Más allá del interés del Rojo, está el de Unión, que quiere sumar jerarquía a su ataque pensando en la lucha por el descenso. Cabe destacar que en caso de que un club quiera incorporar a Tarragona, se debe negociar un resarcimiento económico con Gimnasia, ya que su cláusula de salida es de 300 mil dólares.

DÍAS MOVIDOS

Si bien es uno de los jugadores más queridos por los hinchas, los últimos días de Tarragona fueron turbulentos en el club, luego de lo que fue su enojo en redes sociales por las críticas que recibió por su posible traspaso. Si bien en un principio, disparó contra aquellos “ giles que hablan de más”, también dejó en claro que “no me considero ídolo del club. Así que para los bobos que hablan de más saben dónde pueden encontrarme y decírmelo en la cara”.

El futuro del atacante es una incertidumbre, pese a que tiene contrato vigente con el Lobo

Más allá de la bronca inicial, luego el jugador pidió disculpas y dijo que sus palabras no fueron dirigidas a los hinchas en general, sino a las “críticas de dos boludos que no saben nada del esfuerzo que uno hace”. Y agregó: “Estoy agradecido al club y al hincha del Lobo desde el primer día que llegué”. Horas más tarde de su posteo, se confirmó su salida a Independiente.

NO VIENE

Pese a varios rumores de un posible retorno de Rodrigo Rey a Gimnasia, finalmente el arquero se quedará a pelearla en Independiente. Quien confirmó el hecho fue su propia esposa en redes sociales.

Ante las versiones, afirmó que nada es cierto y que su marido no se irá a ninguna parte. “Honestamente no sé de dónde salen tantos inventos. Me he cansado de leer a lo largo de todo este tiempo cuestiones que son tiradas de los pelos”.

Además agregó en una historia de Instagram, que Rey no llamó a nadie para llegar a Gimnasia y también apuntó contra quienes dijeron que él quería “concentrar en hoteles cinco estrellas. El que inventó eso no lo conoce ni un poco”.

Para cerrar, dijo: “Gracias a Dios tengo un marido que no consume toda porquería. Centrado en laburar y hacer el bien donde vaya. Cómo me están llenando de mensajes a mí, me pareció correcto aclarar”.