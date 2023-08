Qué dijo Mirtha Legrand, "la celestina", sobre el noviazgo entre Javier Milei y Fátima Flórez

Una vez más, los mundos de la política y del espectáculo se tocaron con el flamante romance entre Javier Milei y Fátima Flórez. El flamante noviazgo entre el candidato a presidente libertario, que viene de ser el que más votos sacó en las PASO, y la humorista no deja de llamar la atención.

Y teniendo en cuenta que los novios se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand, a fines del año pasado, no podía faltar la palabra de la diva sobre cómo ve esta nueva pareja y si aquel 2 de diciembre vio "algo" que le hizo pensar en que allí estaría naciendo un amor.

"Creeme que no me di cuenta en ningún momento. Ahora vi el momento que se conocen en la mesa pero es todo cordial, como siempre", aseguró Mirtha en declaraciones a la prensa. "No me di cuenta del futuro romance. Hoy cuando me enteré no podía creerlo", agregó, al tiempo que dijo que "me alegro por todo, por el bien de los dos".

“Que increíble con Fátima, que estaba preciosa ese día. Yo le dije varias veces ‘que linda que estas’, pero Milei hablaba de política. Te digo que estaba brillante todo lo que contó ese día. Este es el hombre de la Argentina en este momento. Habló de los padres, pero el romance nada, estaba Fátima que estaba muy bonita ese día, estaban los Pimpinela, eso fue en diciembre, en los primeros días. Cuando lo vi no lo podía creer”, siguió Mirtha.

“Me enteré por televisión, yo la celestina. Me hace acordar a Hello Dolly que es la casamentera”, bromeó Mirtha y luego se preguntó si se los habrá cruzado alguna vez, ahora que sabe dónde se encontraba en secreto la pareja: "Me hace gracia, porque además tengo un departamento frente a la casa de Fátima, en la calle Coronel Díaz, entonces pienso que si alguna vez estaba. Le di el usufructo a mi hermano, a José, él vivió en esa casa, departamento lindísimo. Pienso que si alguna vez salía de ahí y me lo encontraba a Milei entrando, porque dicen que entró con el auto a la cochera. Es un suponer”.

Javier Milei y Fátima Flórez confirmaron su noviazgo este lunes. Después de varios rumores que circularon, se supo que ambos se conocieron el año pasado durante un almuerzo en el programa de Mirtha Legrand y están saliendo hace 45 días. "Es muy lindo habernos encontrado, nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos. Es muy reciente, tenemos una conexión espiritual de otra dimensión. Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano, además de muy inteligente", le dijo Flórez a Marina Calabró, que había anunciado que estaban en pareja.