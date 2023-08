Rompió el silencio Norberto Marcos, el ex marido de Fátima Florez: "No quiero hablar de..."

El romance del año sigue dando que hablar. La actriz y humorista Fátima Florez y el candidato a presidente por "La Libertad Avanza", Javier Milei, están en pareja hace aproximadamente más de 45 días (así es como lo definió el propio Milei), y en los programas de espectáculos son tema en el minuto a minuto.

Pero muchos panelistas fueron a buscar la palabra de Norberto Marcos, el hombre con el que se casó y con el que vivió 20 años hasta que le pusieron fin a la relación.

En diálogo con una de las periodistas de "Socios del Espectáculo", Paula Varela, Marcos aseguró que prefería no hablar del tema. “Paulita no quiero hablar...”, sentenció.

Fue la misma panelista quien se encargó de dar detalles sobre lo que sabía del exitoso productor teatral tras la ruptura amorosa: "Me cuentan que él ayer se fue a hacer chequeos médicos. Él me dice que me quede tranquila, está todo muy bien, pero vieron que tuvo ese problema del corazón y no está pasando su mejor momento, o sea su estado de salud es endeble”. Vale recordar que Norberto Marcos sufrió en 2006 un infarto por el cual debió ser operado cuatro veces.

A su vez, Varela pudo averiguar con su entorno familiar, que "mientras él está comiendo, por ejemplo, de la nada llora”, haciendo referencia al momento difícil desde lo sentimental, que le toca atravesar.

Por otra parte, Fátima Florez había dicho en "LAM", el programa que conduce Ángel de Brito, que a Norberto “se lo conté yo, porque ya lo habíamos habilitado a la prensa. Obviamente, antes le avisé a mi ex marido, con tiempo anticipado”.

Esto fue rápidamente desmentido por la propia periodista, quien manifestó que “es mentira que Fátima lo haya llamado, se enteró por los medios, y para él fue un baldazo de agua fría”.