El ex Fabulosos Cadillacs que naufragó en Ensenada pidió una inspección ocular en el Río de la Plata

La defensa del exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs Ignacio Alfredo Pardo Paso, más conocido como "Naco Goldfinger", quien comenzó a ser juzgado en La Plata por el hallazgo de unos 33 kilos de cocaína en el Río de la Plata cuando fue rescatado junto a un amigo flotando tras el naufragio de su embarcación en 2021, pidió que el tribunal a cargo del juicio y el fiscal participen de una inspección ocular en el camping del cual partió el barco y también de la zona donde fue hallada la droga.



El pedido realizado por el abogado Juan Manuel Casolati fue acompañado por su colega Carlos Broitman, defensor del otro de los imputados, Leonardo Gastón Minin Etcheverría (41), y contó con la aprobación del fiscal federal Rodolfo Molina, por lo que solo falta que el Tribunal Oral en lo Federal 2 de La Plata ponga fecha para que se inspeccione el camping de Punta Lara, en el partido de Ensenada.



También está previsto que todos juntos se embarquen hacia las aguas del Río de la Plata en el que fue hallada la droga y fue encontrado el barco hundido con los bolsos que contenían 34 panes de cocaína que llevaban en el frente una foto de Félix Gallardo, un narco mexicano más conocido en su país como "El Jefe de Jefes" o "El Zar de la Droga".



"Naco Goldfinger", quien ya había purgado una condena por un robo a un restaurant en 2015, y su amigo Minin Etcheverría comenzaron a ser juzgados por el TOF 2 de La Plata, acusados del delito de "transporte de estupefacientes" y ambos llegaron en calidad de detenidos al debate oral.



El caso por el que son juzgados ocurrió en la madrugada del 15 de octubre del 2021, cuando el exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y Minin Etcheverría sufrieron un naufragio y permanecieron nadando en medio de un rio embravecido durante seis horas, hasta que finalmente fueron rescatados cerca de las 6 de la mañana por los marineros de un buque mercante que los divisó flotando.



Al ser rescatados, los náufragos relataron que la embarcación tipo "Tracker" en la que se hallaban había sufrido las inclemencias del tiempo, ya que esa noche soplaba un fuerte viento y se había hundido, y que otro conocido de ellos llamado Carlos Ariel Cammarota (46) estaba desaparecido.



Personal de Prefectura, que fue alertado por los marineros que concretaron el rescate, halló horas más tarde la embarcación y el cadáver de Cammarota, quien falleció ahogado, como así también un cargamento de cocaína dentro de bolsos.



"Naco" y Minin Etcheverría fueron internados con hipotermia, pero cuando fueron dados de alta e indagados negaron tener relación con la cocaína hallada y dijeron que al hombre fallecido lo conocían porque le habían vendido la embarcación que había naufragado.



Sin embargo, al momento de ser procesados, el juez federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, consideró que Pardo Paso, Minin Etcheverría y Cammarota "se embarcaron en el Río de la Plata en una noche por demás peligrosa. Entonces, si no era a buscar o llevar el bolso con los estupefacientes, ¿a qué fueron?"



"Y, en todo caso, ¿por qué incurrir en el camino de la mendacidad en lugar de dar una explicación clara, verosímil y comprobable?. La respuesta es que, al menos con los elementos reunidos hasta el momento, no hay otra forma de explicar la presencia de los tres imputados en ese momento y en ese lugar, que vincularlos materialmente con la sustancia secuestrada en autos", fundamentó el magistrado en su escrito.



Al momento del secuestro de la droga, se determinó -según el juez- que había 34 panes de lo que luego se constató era "clorhidrato de cocaína de extrema calidad -pureza del 93%-, lo cual aproxima a más de 311.000 dosis de dicha sustancia".



Si bien en el juicio no declaró, en su indagatoria "Naco Goldfinger" dijo que en la mañana del jueves 14 de octubre Cammarota, al que había conocido en la cárcel, concurrió al astillero de Pardo en Vicente López donde le compró una embarcación "Tracker".



Según sus dichos, le pagó con una moto y 3.000 dólares en efectivo y regresó navegando desde zona norte hacia Ensenada con su nueva embarcación.



Pardo y Cammarota mantuvieron varios contactos hasta que en cierto momento el exsaxofonista perdió el rastro de su cliente, por lo que decidió dirigirse hasta Punta Lara con su camioneta y con otra embarcación para salir en su búsqueda para auxiliarlo y, en esas circunstancias, sufrió el naufragio.



Tanto Casolati como Broitman aseguraron a Télam que los testigos que declararon hasta el momento en el debate mostraron contradicciones.



"Se está probando que nada tienen que ver con ese bolso", dijo Casolati.



No obstante, el juez Kreplak determinó en su requerimiento de elevación a juicio que las tres personas habían llegado al camping de Ensenada a bordo de una "Toyota Hilux con un tráiler enganchado el cual transportaba una embarcación tipo Tracker color negra con motor fuera de borda de alto caballaje".



"En conjunto con dicha camioneta se movilizaron diversos vehículos presuntamente de soporte, en particular una Volkswagen Amarok de color negra, un Chevrolet Aveo color negro y un Peugeot 3008, de cuyos ocupantes se desconoce hasta el momento la identidad", aseguró.



Para Kreplak, "con el cuadro fáctico existente a la fecha y con el grado de probabilidad que requiere la instancia, ha de tenerse por acreditado, prima facie, que los nombrados Cammarota, Minin y Pardo se embarcaron en posesión de la droga incautada, con el propósito de transportar los estupefacientes con rumbo de momento desconocido".



"Su explicación (la de Pardo) resulta endeble. Por momentos, francamente inverosímil; en ciertos pasajes presenta inconsistencias internas y, en otros, contradicciones abiertas", afirmó el juez.



Pardo, tras ser detenido por el millonario robo a una contadora de un reconocido restaurant de San Isidro, ingresó el 9 de noviembre del 2015 a la Unidad 46 del Penal de San Martín y permaneció allí hasta el 5 de junio del 2017.



Luego, pasó a la Unidad 48 del mismo penal hasta diciembre del 2018 y finalmente lo trasladaron a la Unidad 30 de General Alvear hasta el 31 de julio del 2020, cuando un juez de Ejecución Penal le otorgó una libertad asistida.



El fallecido Cammatora, en tanto, había ido preso en 2015 por un robo agravado por el uso de armas y abuso de armas, y fue condenado a siete años de prisión.



Su legajo indicaba que estuvo en la Unidad 28 de Magdalena cuatro años, luego paso a la Unidad 30 de General Alvear entre marzo del 2019 y diciembre del 2020 (donde conoció a Pardo) y finalmente en la Unidad 40 de Lomas de Zamora, de donde se escapó el 17 de marzo de este año y desde entonces permanecía prófugo.