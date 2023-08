Abrió hace una semana y le vaciaron el comercio

La dueña de un supermercado de 13 entre 37 y 38 no tiene consuelo. Tras inaugurar con expectativa e ilusión el local hace apenas una semana, en la madrugada de ayer sufrió un millonario robo en mercadería durante un escruche de madrugada.

Según lo revelado a EL DIA por la damnificada, Ana Stompanato, “me robaron muchísima y variada mercadería, por aproximadamente 3 millones de pesos, un monto similar al que tomé como crédito para comprarla y sin que haya empezado a pagarla”.

Citó que “como tengo otro negocio en City Bell, mis proveedores me permitieron entregarme la mercadería para pagarla dentro de 15 a 20 días. Sigo teniendo ese compromiso, pero ahora sin la mercadería”.

Pero el cuantioso robo incluyó, además, un considerable monto de dinero. Al respecto, Stompanato reveló que “me sustrajeron 874.000 pesos que guardaba en mi oficina, más otros 7.000 pesos que estaban dentro de la caja registradora”.

El voluminoso escruche dejó a la mujer también un perjuicio económico extra: “estos delincuentes me violentaron la puerta de la persiana, la de la entrada al negocio y me rompieron el DVR de las cámaras de seguridad internas. Por eso no pudimos ver la filmación de lo que hicieron en el local”.

”IBAN Y VENÍAN”

Con inocultable desánimo, la comerciante a su vez confesó estar “con mucha bronca” por la manera en que se consumó este hecho de inseguridad.

En tal sentido, hizo saber que “acá primero llegó a las 3.30 uno de los delincuentes, que forzó y dañó la persiana y la puerta de ingreso, dejó mucha mercadería embolsada en grandes paquetes. Y después llegó otro ladrón de la misma banda que se llevó lo que el anterior había dejado listo para retirar”.

”Al último de estos ladrones se lo ve irse del supermercado a las 6.15. Durante casi tres horas, los `chorros´ iban y venían del local con toda impunidad”, citó enojada.

En cuanto a la mercadería sustraída, enumeró que “huyeron con botellas alcohólicas, chocolates, artículos de bebé, yerba, azúcar negra, yogures, chicles y jugos”, entre otros productos. “Me arruinaron”, resumió para finalizar.