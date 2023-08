“Matalo, matalo”: crudo relato del pediatra asaltado

El conocido médico Pablo Bibiloni (44), presidente de la Sociedad Platense de Pediatría, atravesó en la noche del jueves los peores 60 minutos de su vida.

Como informó este diario en su edición de ayer, un grupo de seis delincuentes armados -integrado por una banda de argentinos y chilenos, posteriormente detenidos por la Policía en diversos operativos- lo sometió a un despiadado castigo físico y psicológico durante el asalto cometido en la casa donde vive el profesional en City Bell.

Este brutal caso de inseguridad ocurrió en 478 entre 26 y 27, donde los violentos atacantes redujeron al pediatra apenas llegó a su casa a bordo de su Audi A3.

Todavía conmocionado y angustiado, dialogó en la tarde de ayer en la vereda de la DDI La Plata, donde momentos después ingresó junto a su padre, médico jubilado, por un trámite vinculado al episodio que lo tuvo como víctima.

“PENSÉ HACER MARCHA ATRÁS”

Visiblemente sensibilizado y por instantes al borde de las lágrimas, el pediatra aceptó igual exteriorizar ante EL DIA la auténtica odisea que soportó durante el terrible atraco.

Sobre el inicio del traumático episodio, contó que “llegué a casa a las 23.30 (del jueves), luego de haber ido a jugar al paddle. Antes que pudiera bajar del coche, me rodearon estos al menos 6 delincuentes”.

”Me obligaron a descender del auto, uno de ellos me dio un culatazo y me apoyó una pistola en la cabeza, haciéndome entrar a mi vivienda de esa manera”, citó enseguida.

El médico confesó que, apenas vio a la banda, “pensé en hacer marcha atrás con el coche para tratar de escapar de la situación, pero no pude hacerlo por los nervios que sentí en ese momento”.

Los asaltantes, inicialmente, “me llevaron a la cocina”, aunque mientras arreciaban los reclamos para que entregara todo el dinero que había en la vivienda, “me ordenaron ir con ellos a la planta alta”.

“ME RODABAN POR LA ESCALERA”

Si bien indicó que ya la habían golpeado, a pura maldad y de manera sistemática “me dejaban subir cuatro ó cinco escalones y me empujaban para hacerme rodar hacia abajo, pegándome patadas a cada instante”.

Finalmente le permitieron llegar hasta el piso superior, donde continuaron martirizándolo y de manera aún más cruel: “me ataron de pies y manos, me siguieron pegando bastante por todo el cuerpo. Aún tirado en el piso, me patearon la cara y la espalda, por ejemplo”.

Como si fuera poca la ferocidad demostrada por la banda, sus integrantes apelaron también a otros tormentos físicos y psicológicos. ”Me pedían la llave del auto que me robaron y se enfurecieron porque no había más plata que los 90.000 pesos que me sacaron del auto, al igual que mi bolso con ropa y paletas de paddle. Y me sacaron además relojes digitales, un televisor, una tablet, perfumes y dos camperas nuevas” dio a conocer Bibiloni.

Sin contemplaciones, entonces “me ataron de pies y manos, uno de ellos me bajó el pantalón cuando un cómplice le pedía que me haga cortes en las piernas con un pico de albañil y otro pedía que me mataran”.

Cualquier persona que haga el ejercicio mental de recrearse esa situación, podrá comprender el miedo extremo que sufrió el pediatra en esos inciertos momentos.

Pero el calvario incluyó, reveló el facultativo, que “con ese pico me lo apoyaran debajo de un brazo mientras otro de los delincuentes saltaba arriba para hacer una suerte de palanca para quebrármelo. Fue tremendo eso también”.

“SOMOS PROFESIONALES, PAPI”

Bibiloni además citó que durante el bestial asalto “uno de los ladrones me dijo `somos profesionales, papi´. Luego supe que esta banda de argentinos y chileno mató a un docente en Guernica”.

Reconoció estar “angustiado, con miedo hasta de manejar. Recuerdo lo que pasó y lloro. Ya avisé a la inmobiliaria que voy a mudarme y el lunes vuelvo a trabajar”. Cinco de los ladrones fueron detenidos por la Policía en pleno robo. El restante, en un allanamiento.