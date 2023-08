VIDEO. Motochorros en acción: roban a toda hora y tienen en vilo a un barrio de La Plata

La inseguridad está a la orden del día en Barrio Hipódromo. En los últimos días, se registraron varios hechos delictivos que hacen alertar y atemorizar a los vecinos de la zona.

Uno de ellos ocurrió en calle 118, entre 37 y 38, donde un hombre que estaba tocando timbre en una vivienda, es sorprendido por una moto en la que se encontraban dos delincuentes. A punta de pistola, una joven arrinconó al hombre para pedirle sus pertenencias, mientras que su cómplice se encontraba arriba de la moto.

Una secuencia muy parecida (y con los mismos intérpretes), ocurrió en calle 121 entre 36 y 37, donde un joven que caminaba por calle 121, fue abordado por los malvivientes y también le robaron sus pertenencias.

Ambos robos, fueron el mismo día, pero con apenas una hora de diferencia. Son solo dos situaciones (aseguran que pasa diariamente), que se produjeron el pasado 24 de agosto al mediodía.

En diálogo con EL DIA, una vecina del lugar aseguró: "Estamos atemorizados, con miedo. Muy cerca hay dos colegios (San Vicente y San Antonio) y esperan para salir a robarles a los chicos cuando salen de ahí".

En esta misma línea, remarcó que no hay presencia policial en la zona: "Los patrulleros te dicen `no tenemos nada que ver, no nos corresponde´, porque los delincuentes salen para el lado de la 122 y van hacia Ensenada".

Al parecer, el modus operandi es el mismo en todas las situaciones, o al menos así lo reflejan las cámaras de seguridad de la zona, que son entregadas por los mismos vecinos, que a gritos piden "seguridad".