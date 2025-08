Pidieron la elevación a juicio de la causa contra un profesor por abuso

La fiscal del Crimen, Virginia Bravo, solicitó en las últimas horas la elevación de juicio de la causa que investiga a un profesor de matemáticas por abuso sexual, en perjuicio de una alumna de 16 años en un colegio que funciona en los alrededores del Parque Saavedra.

Dijo la titular de la UFI N° 7 de La Plata: “Se acredita a esta altura, que sin poder precisar fecha exacta en el mes de mayo de 2023 en la Escuela Secundaria (…), en momentos en que se estaba desarrollando un Taller sobre Inclusión, un sujeto de sexo masculino, profesor de matemáticas del establecimiento educativo, se situó por detrás de la alumna (…) - de 16 años de edad, respecto de quien aquel tuviera en clases un trato distintivo reiterado desde comienzos del año lectivo, llegando a lo lascivo, para colocarle una venda en los ojos como parte de la actividad, tocándola con el pene en la espalda”.

La funcionaria, luego de fundar sus dichos en distintos medios de prueba, sobre todo en declaraciones testimoniales, la Cámara Gesell y un informe psicológico, consideró que “el hecho precedentemente descripto resulta constitutivo del delito de abuso sexual sin acceso carnal agravado en los términos del artículo 119 primer párrafo en relación al último párrafo en su remisión al párrafo cuarto inciso b) del Código Penal”, que tiene una pena en expectativa de seis meses a cuatro años de cárcel.

Precisamente, la remisión aludida apunta a la figura de encargado de la educación que tenía el acusado respecto de la víctima.

En el acápite de la autoría material, el escrito de cargo establece que el imputado, de 47 años, de profesión ingeniero industrial, fue denunciado por pasarle la ch… por la espalda a la menor, quien además la llamaba por su nombre en diminutivo y le hizo al menos un comentario respecto de las prendas que lucía: “Con esa pollerita, nos va a aprobar”.

También hizo hincapié en la transcripción de la Cámara Gesell y en distintos relatos testimoniales.

Uno de ellos y, muy importante, fue el de la terapista de la adolescente, que expuso: “Me dijo que en una situación el profesor le pasó los genitales por la espalda o por el brazo, la parte de arriba del cuerpo, pero no recuerdo exactamente, que en algunas oportunidades le había tocado el pelo. El hecho puntual que relata es ese. Que la trataba de una manera que a ella no le gustaba, que la hacía sentir incómoda. También me dijo que otras alumnas que no eran del curso le habían advertido que este profesor había tenido conductas inapropiadas con otras alumnas. Fue el tema central de la terapia, que duró seis meses aproximadamente como dije. Necesitaba tratar eso en particular, se angustiaba mucho”.

“Se encuentran reunidos los indicios y probanzas necesarios”

“Ella no entendía por qué le había pasado y eso le causaba mucha angustia. Ella decide dejar el tratamiento pero había elaborado algo de esto al hablar por lo menos conmigo. El hecho de ponerlo en palabras la alivió un poco. También había hablado con la mamá y con algunas compañeras del colegio. Creo que eso de ponerlo en palabras y poderlo socializar en cierta forma la alivió”, agregó.

Rubén Sarlo, que tuvo un largo pasado en la función pública y ahora se desempeña como abogado de la matrícula, es quien representa a los padres de la menor en el rol de particular damnificado.

La víctima quedó angustiada por lo vivido, según un informe psicológico agregado a la causa

Sobre el avance de la investigación, el letrado consideró que “la fiscal Virginia Bravo que investiga el hecho, consideró que se encuentran reunidos los indicios y probanzas necesarios como para imputar al docente en calidad de autor del hecho de abuso sexual y así le recibió declaración indagatoria”.

Para Sarlo, esa situación incluso se refuerza con el pedido de pase de instancia, ya que el docente deberá ahor afrontar un debate oral.

“La funcionaria tomó en cuenta también las pruebas que aportaron los padres de la menor víctima”, concluyó.

En ese sentido, la fiscal cerró su requerimiento haciendo mención a la indagatoria del educador, aunque el descargo presentado no logró conmover su sincera convicción: “Párrafo aparte amerita la declaración prestada por el imputado quien en todo momento niega el suceso, aduciendo no recordar el nombre de la alumna involucrada y negando lo que afirmara en las actuaciones administrativas en cuanto a haber hecho alusión a la pollera desacomodada de la víctima. A la luz de los elementos cargosos valorados entiendo su versión de los hechos no resulta hábil en su intento exculpatorio”.