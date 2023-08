Bono en Provincia: Kicillof se refirió a la suma fija a estatales

El pago del bono anunciado por el Gobierno Nacional el pasado domingo, generó expectativa, cruces y polémica en la provincia ante la inquietud de si el gobierno bonaerense se plegaría a la medida.

Luego de que en las últimas horas, los intendentes opositores -encabezados por (Néstor) Grindetti- reclamaran que la Provincia financie el bono a trabajadores de municipios, el propio Gobernador se refirió este martes al tema.

"Hoy voy a tener varias reuniones. Nosotros en la Provincia de Buenos Aires a todos los colectivos de trabajadores de la Provincia les hemos dado, a través de la negociación paritaria, aumento por encima de la inflación. En cada uno de los años de gobierno y también este año en lo que va del año, más allá de la aceleración de los precios, estamos por encima de la inflación en el tema paritario", dijo Kicillof tras un acto de entrega de computadoras en San Miguel.

El Gobernador puntualizó sobre la suma fija: “Hay que ver como se ubica el tema de los precios tras la devaluación, pero nosotros en la Provincia le venimos ganando a la inflación. Y agregó que “en septiembre tenemos planteado un 15% más. El tema de la suma fija nos parece interesante, en la medida que tengamos posibilidades. Algo vamos a implementar”.

Y agregó que “el bono para los privados es para que los trabajadores no pierdan contra la inflación, porque si no, lo que se produce es una caída del consumo y el propio empresario no tiene a quien venderle”. Necesitamos que se sostengan los salarios”.

Por otro lado, en relación a los municipios y la suma fija explicó que “cuando un intendente tenga una dificultad lo escucharemos. Me parece que muchos jefes comunales acompañaran las medidas nacionales. Este es un gobernador accesible, hemos estado en toda la Provincia. Además hay mucha inversión provincial en todos los distritos”.

Luego, planteó que en la Provincia se precisa que los salarios se sostengan, "no solo para beneficio y por derecho de los trabajadores, sino porque finalmente lo que se produce es una caída del consumo y el propio empresario no va a tener a quién venderle".