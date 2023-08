Cruel ataque de un perro y su dueña a una familia

Otra vez un perro pitbull fue protagonista de un violento episodio en La Plata que de milagro, no terminó en tragedia teniendo en cuenta además que una de las víctimas resultó ser una mujer de 35 años que se encuentra atravesando el cuarto mes de embarazo.

¿Qué fue lo que pasó? De acuerdo a lo informado por fuentes del caso, el animal en cuestión se abalanzó sobre una familia con el propósito de morder a uno de los integrantes (compuesta por un matrimonio y dos pequeños), pero el esposo de la mujer embarazada evitó el ataque del can con un “intento de patada” para alejarlo. Esto derivó -según se indicó- en un clima de hostilidad y violencia por parte de los responsables al pitbull.

“¡Eh, que vas patear!”, habría sido la advertencia de una de las mujeres que se encontraban en una vivienda ubicada en la zona de 531, entre 16 y 17, lugar de donde soltaron al perro. “Negro de m... ahora te voy a llamar a mi mamá y vas a ver y te va a cagar a trompadas”, continuó la misma persona.

Ante esta situación en medio de las amenazas recibidas, los damnificados continuaron caminando rumbo a su vivienda. “Nosotros regresábamos a pie a nuestro domicilio junto a mis hijos y mi pareja. Al llegar a la cuadra de nuestro domicilio visualizo a mis vecinos quienes están a cinco casas de mi vivienda, momento que pasamos caminando por el frente es que sale rápidamente del interior de la misma un perro de raza pitbull de color negro con blanco, quien se aproxima rápidamente hacia nosotros con intención de morder”, relató la mujer ante las autoridades policiales.

En la misma denuncia, a la que tuvo acceso EL DIA, la damnificada ratificó lo mencionado: “En defensa, mi pareja atina a tirarle una patada al perro para que se alejara por miedo a que nos muerda a nosotros y a nuestros hijos”, y agregó: “Luego hicimos caso omiso a las amenazas, pero continuaron los insultos por parte de ellos”.

Fue en ese momento que se acercó a la familia una persona de sexo masculino que vestía un buzo de color blanco que mientras continuó con advertencias, lanzó un pedazo de escombro. “La arrojó a la pierna de mi esposo por lo que comenzamos a acelerar la marcha por miedo”, expresó la mujer.

FURIA Y TEMOR

Cuando parecía que todo el conflicto iniciado por el ataque del pitbull culminaba, apareció la dueña del can y se fue a las manos. “Me increpó y me pegó un golpe de puño en el sector del lado izquierdo. Ante esto es que extiendo mis brazos para que salga de encima de mi persona dado que me encuentro embarazada de 4 meses”, relató la víctima.

Esto no terminó ahí sino que allegados a la dueña del animal se acercaron con cuchillos, según informaron voceros del caso. “Con cuchillos en su poder nos intimaron con el fin de querer hacernos daño”, relató además la mujer embarazada.

Ante esta situación de violencia extrema la familia atacada ingresó a su domicilio y tomó la drástica decisión de abandonar momentáneamente el barrio por temor a represalias. En tanto por estas horas las autoridades, ya notificadas, se encuentran abocados trabajando en la investigación del hecho.