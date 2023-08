“Entiendo perfectamente que cumplo una condena perpetua”

El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, aseguró que no cree que salga nunca de la cárcel tras ser condenado a otros 19 años de prisión por extremismo.

“Diecinueve años de régimen especial. La cifra no tiene ninguna importancia. Entiendo perfectamente, como muchos presos políticos, que cumplo una cadena perpetua”, escribió Navalni en su canal de Telegram.

El opositor subrayó que la condena dictada por el tribunal urbano de Moscú está dirigida contra todos los rusos.

“La pena no es contra mí. Es contra vosotros. A vosotros es a quien quieren amedrentar y privar de la voluntad de resistencia. A vosotros es a quien quieren obligar a entregar Rusia sin lucha a una banda de traidores, ladrones y sinvergüenzas que han tomado el poder”, subrayó. Añadió: “Putin no debe lograr sus objetivos. No pierdas la voluntad de resistir”.

Navalni, de 47 años, tendrá que servir la pena en una cárcel con régimen especial, donde se recluye a los presos reincidentes o aquellos que han recibido cadenas perpetuas.

El juicio tuvo lugar en la prisión de la región de Vladímir -a unos 200 kilómetros de Moscú-, en la que el político ya cumple nueve años por estafa.

El opositor es acusado de crear una organización extremista, en alusión al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), fundado en 2011 e ilegalizado hace dos años.

El FBK irritó sobremanera al Kremlin por que denunció el enriquecimiento ilícito de los altos funcionarios, incluido el presidente, Vladímir Putin, al que acusó en 2021 de tener un suntuoso palacio a orillas del mar Negro.