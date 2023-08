Marcela Tauro recibe un golpe tras otro: a horas de anunciar su separación, murió su mamá

Marcela Tauro vive horas de angustia. Es que a poco de haber anunciado su separación, murió su mamá. Ayer se conoció que Carmen Álvarez -su madre- falleció a los 86 años, cuando aún la periodista no se reponía de otra noticia que significó un duro golpe para su vida personal: tras 7 años en pareja con Martín Bisio, se terminó la relación amorosa.

Lo cierto es que la muerte de la mamá de Tauro la dio a conocer su colega Laura Ubfal en su cuenta de Twitter. "Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mamá. Estamos con vos, Marce querida", fue el mensaje de Ubfal en la red social.

Cabe recordar que Alvarez había superado en 2021 un complicado cuadro de coronavirus y que en junio de ese mismo año debió ser internada en el Hospital Italiano porteño por las lesiones que sufrió como consecuencia de una caída.

En aquel momento la propia periodista contaba que a su mamá “le hicieron varias transfusiones. Se cayó por la medicación. Se le generaron tres úlceras. Dos pudieron cauterizar pero una tercera, no. Y empezó a sangrar. Nos turnamos con mi hermana, Patricia, y mi hijo. La cuidamos dos días cada uno para que se sienta acompañada y también ayude a su recuperación”. Más tarde, cuando ya se había recuperado, expresaba: "Mamá Carmen, te amamos, vamos que vas a estar bien. Gracias a todos los enfermeros, médicos, camilleros, personal de limpieza, al doctor Camera y a Marcelo Vallone por su contención. Estamos todos unidos”.

La separación, otro golpe para Marcela Tauro

La muerte de su madre llegó en uno de los peores momentos sentimentales de Marcela Tauro ya que horas antes de la triste noticia había informado sobre la separación del empresario rosarino Martín Bisio, tras 7 años en pareja.

En una radio porteña la periodista habló primero de su separación con sus compañeros Guido Kaczka y Claudia "La Gunda Fontán", pero decidió blanquear la noticia y la conto al aire, sabiendo que se filtraría en horas. Es por eso que prefirió ser ella la que contara la novedad, que la llena de tristeza.

En ese sentido dijo que "en la tanda les dije que me separé de Martín y se quedaron helados. Vi que todos se quedaron mal y propuse que si querían lo decía, porque va a salir en algún momento”. Luego dio detalles del modo en el que se produjo la ruptura: “Nos separamos en buenos términos, seguimos hablando. No sabía qué hacer, si lo digo o no lo digo, porque no soy de hacer posteos porque eso me parece frío”.

Además reveló que no hubo terceros en discordia y dijo que "estamos en distintos momentos y tenemos distintos modos de ver la vida". Mientras que cerró diciendo: "Yo no lo quiero arrastrar a lo que yo quiero ni que él me arrastre a lo que él quiere. Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor... Pero queremos cosas diferentes".